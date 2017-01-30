كندا: مصابين وقتلي فى هجوم مسلح استهدف مصلين فى مسجد بمدينة كيبيك

2017 01 30

ففق إطلاق نار بواسطة مسلحان على المصلين فى ختام صلاة فى مسجد بمدينة بكيبيك فى مساء الأحد, مما قد أسفر عنه وقوع ستة قتلي على الأقل, وذلك وفقا لما أعلنت الشرطة الكندية بالإعلان عنه وقد قام جاستن ترودو, رئيس الوزراء الكندي, بوصف هذا الهجوم بـ ” الإعتداء الإرهابي” فى بيان اليوم الإثنين.

حيث تم مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص فيما أصيب آخرون بجروح خطيرة فى هجوم مسلح مساء يوم الاحد قام بإستهداف المصلين فى مسجد مدينة كيبيك بشمال شرق الدولة الكندية, وذلك وفقا للشرطة الكندية, ومن جانب قام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فى بيان له الإثنين بإدانه هذا الهجوم ووصفه بـ”الإعتداء الإرهابي”.

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وقد صرح تردود فى بيانه بأننا “ندين هذا الإعتداء الإرهابي المسلحي الذي استهدف المسلسمين المتواجدون فى مكان العبادة والملاذ”, وعبر عن “غاية تعازيه الحارة إلي عائلات وأصدقاء القتلي”, وتمنياته “بالشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحادث البغيض”.

وأفادت وسائل الإعلان المحلية فى وقت سابق عن مقتل خمسة أشخاص برصاص المسلحين مقنعين قاموا بإطلاق النار على المصلين بعيد صلاة العشاء, وعلى إثر هذا الهجوم قامت الشرطة بإطلاق عملية أمنية واسعة النطاق.

وفى خلال مؤتمر صحافي قامت محطات التفزيون ببث وقائعه بشكل مباشر على الهواء حيث صرح المتحدث بإسم الشرطة بأن قوات الأمن قامت بإعتقال شخصين يشتبه تورطهما فى حادث إطلاق النار, وبدورها نقلت الإذاعة الكندية عن شهود عيان قولهم بان رجلين مسلحين قاموا بالدخول إلي المسجد وأطلقوا النار المصلين.

ومن حهته فقد صرح رئيس حكومة إقليم كيبك فليب كويار, فى تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر بأن “مدينة كيبيك ترفض رفضا باتا هذا العنف الهمجي, فنحن نتضامن بالكامل مع أقارب الضحايا ومع الجرحي وعائلاتهم”, وأضاف فى تغريدة ثانية له “علينا أن نقوم بالإتحاد ضد العنف, فلنتطامن مع أبناء مدينة كيبك من أتباع الديانة الإسلامية”.

والهجوم استهدف أيضا “المركز الثقافي الإسلامي فى كيبيك” وهو الذي يعرف أيضا بإسم مسجد كيبك الكبر والذى تعرض فى وقت سابق لهجوم معادي للمسلمين ولكنه لم يسفر عن وقوع أي ضحايا بل اقتصر على تدنيس المسجد, حيث قام مجهولون يومها بوضه رأس خنزير أمام أحد أبواب المسجد فى أثناء شهر رمضان المبارك.