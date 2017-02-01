فيروس سي والكشف عن عدد 240 حالة كشف عنهم المسح الشامل في محافظة المنيا مصر

نشرت اخر الاخبار الصحيه التي تم تداولها من قبل صحف ومواقع مصر على الانترنت هذا اليوم الاربعاء 1فبراير 2017 , بالكشف عن حالات جديده تمت اصابتها بفايروس سي , فقد أعلنت وزارة الصحة المصرية عن البدء في علاج مايقارب 240 حاليه مرضيه ضمن حملة المسح الشامل التي قامت بها وزارة الصحه , بالكشف عن فيروس “سي ” حيث انها انطلقت من محافظة المنيا قبل ايام في تاريخ يوم 21 يناير الماضي .
ولقد تمت ضمن خطة الوزارة لامكانيه الوصول إلى المصابين بالفيروس في كافه محافظات الجمهورية والعمل على تقديم العلاج لهم بشكل مجاني
فيما قام رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل ،, بالتوضيح على أنه منذ بداية الحملة تم إجراء مسح شامل لما يقارب اربعه الاف و ١٢٦ مواطن مصري , لمن هم فوق سن الـ 18 عام وذلك باختلاف قرى محافظة المنيا , والغرض منها القيام الحملات التوعويه التي تكشف عن الاصابه بفيروس سي , وذلك بالمرور على المنازل ونشر كتيبات ومطويات لرفع الوعي الصحي وطرق التعامل مع المرض وابرز اساليب الوقاية منه .
كما ان الحمله ايضا , لها دور كبير بالقايم باستقدام المواطنين في منطقة التمركز مع فريق من مديرية الشؤون الصحية , وهذا بغرض عمل الفحص الشامل في نطاق الكشف سريع عن طريق الفم لكي تتمكن من الكشف عن حالات الفيروس .
ولقد عبر “د.خالد مجاهد ” المتحدث الرسمي للوزارة قائلا : إن الحملة قد تم انطلاقها من مدينه ملوي الواقعه بالقرب من قرية البراجيل وأظهرت عن اكتشاف ٢٤٠ حاله تمت اصابتها بملوي تم تقييمهم جميعا والعمل على الفحوصات اللازمة لعملية بدء العلاج , وقد نوه من جانبه إلى انضمام فريق من الوزارة في تاريخ اليوم الأربعاء 1 فبراير الجاري .
وذلك بمشاركه فريق الصحة بملوي لسرعة التعرف على الحالات الأخرى وتقيمها , فقد تم إجراء التحاليل والفحوصات كما انه جاري الان عمليات استخراج قرار العلاج الذي تتكفل الدوله بتوفيره للمرضي والمصابون بالحالات المنتشره بهذا الفيروس .
ومن الجدير ذكره انه سيبدأ في العمل على مراحل العلاج خلال الفتره المقبله من اسبوع وحتى أسبوعين , وتحديد ذلك في أقرب وحده صحية للمريض بهدف التيسير عليه .