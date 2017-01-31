فيديو انفجار ماسورة غاز فى منطقة حي الياسمين بالقاهرة ونجاح الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق

2017 01 31

ففي تصريح لنائب مدير الحماية المدنية فى القاهرة, اللواء علاء عبد الظاهر, قال فيه بان غرفة العمليات فى الإدارة تلقت بلاغ بإنفجار ماسورة غاز فى منطقة حي الياسمين فى القاهرة الجديدة.

وقام اللواء عبد الظاهر بالإضافة لـ “كابتن نيوز”, اليوم الثلاثاء, بأن قد تم الدفع برجال الحماية المدنية, وبالفحص تبين بأن أحد عمال البناء قد تسبب فى كسر ماسورة غاز فى أثناء الحفر مما تسبب فى إندلاع حريق, وأشار إلي أنه تم النجاح بالسيطرة على الحريق وإستدعاء شركة مندوبي شركة الغاز لإصلاح التليفات.

وقام نائب مدير الحماية المدنية فى القاهرة, بالمتابعة بأن الحريق لم يتنج عنه أية خسائر بشرية.

وقام مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي, اليوم الثلاثاء, بتدوال مقطع فيديو يرصد إنفجار ماسور غاز فى منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة.

ويرصد فيديو انفجار ماسور الغاز الذي لا يتجاوز مدته الـ ١٤ ثانيه, إرتفاع ألسنة اللهب بينما الشوارع خاليه من المارة والسيارات على حد سواء.