تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز استقالة هاني شاكر ورفض نقابة المهن الموسيقية قبولها كابتن نيوز “هجوم فرقاطة”: تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفينة الفرقاطة السعودية كابتن نيوز بعد قرار منع اللاجئين من دخول امريكا ” فايبر Viber ” تعلن عن تقديم خدمات مجانيه للمتضررين كابتن نيوز الدول التي منعها ترامب – قرارات ترامب بحظر دخول مواطنين من دول إسلامية كابتن نيوز اخبار سوريا اليوم – تأكيد القوات السورية الديمقراطية تسلمها العربات الأمريكية المصفحة كابتن نيوز تعرف على اسعار استخراج الوثائق قبل الشروع في اتمامها بتسهيل من قطاع الاحوال المدنية المصرية كابتن نيوز مستجدات اخبار حساب المواطن – مكافآت الطلاب لا يتم إحتسابها ضمن الدخل كابتن نيوز السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من قبل بنك التنمية الاجتماعية كابتن نيوز التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب كابتن نيوز اخبار اليمن اليوم – تعرف على اسره الذهب اليمنية التى استهدفتها قوات الجيش الامريكي فى اليمن

فيديو انفجار ماسورة غاز فى منطقة حي الياسمين بالقاهرة ونجاح الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 10:33 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
فيديو انفجار ماسورة غاز فى منطقة حي الياسمين بالقاهرة ونجاح الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق

ففي تصريح لنائب مدير الحماية المدنية فى القاهرة, اللواء علاء عبد الظاهر, قال فيه بان غرفة العمليات فى الإدارة تلقت بلاغ بإنفجار ماسورة غاز فى منطقة حي الياسمين فى القاهرة الجديدة.

وقام اللواء عبد الظاهر بالإضافة لـ “كابتن نيوز”, اليوم الثلاثاء, بأن قد تم الدفع برجال الحماية المدنية, وبالفحص تبين بأن أحد عمال البناء قد تسبب فى كسر ماسورة غاز فى أثناء الحفر مما تسبب فى إندلاع حريق, وأشار إلي أنه تم النجاح بالسيطرة على الحريق وإستدعاء شركة مندوبي شركة الغاز لإصلاح التليفات.

وقام نائب مدير الحماية المدنية فى القاهرة, بالمتابعة بأن الحريق لم يتنج عنه أية خسائر بشرية.

وقام مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي, اليوم الثلاثاء, بتدوال مقطع فيديو يرصد إنفجار ماسور غاز فى منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة.

ويرصد فيديو انفجار ماسور الغاز الذي لا يتجاوز مدته الـ ١٤ ثانيه, إرتفاع ألسنة اللهب بينما الشوارع خاليه من المارة والسيارات على حد سواء.

رابط مختصر
كلمات دليلية
احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة

هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي...
انفجار معبد بوذي فى تايلاند اليوم يتسبب فى مقتل 4 أشخاص

انفجار معبد بوذي فى تايلاند اليوم يتسبب فى مقتل...
السعودية عاجل : بالصور حريق مستشفى الطائف يسفر عن اكثر من 75 اصابه وحالة مرضية

السعودية عاجل : بالصور حريق مستشفى الطائف يسفر عن...
فيديو : عراك بين نواب الحزب الحاكم والحزب الجمهوري داخل البرلمان التركي

فيديو : عراك بين نواب الحزب الحاكم والحزب الجمهوري...
اب سعودي يضرب رضيعته ويطفئ السجائر في جسدها.. كيف تم القبض عليه وإحالته للتحقيق

اب سعودي يضرب رضيعته ويطفئ السجائر في جسدها.. كيف...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب الفتح وناساف فى مباراة سهلة بمنافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يلتقي قائد المنتخب السعودي الأسبق وفريق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير»