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فيديو.. إختلاس وافد آسيوي اموال المواطنين بإنتحاله شخصية مندوب مبيعات

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 5:10 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
فيديو.. إختلاس وافد آسيوي اموال المواطنين بإنتحاله شخصية مندوب مبيعات

قام وافد من جنسية آسيوية بإستغلال قلة خبرة الشباب السعوديين, الذين قد استفادوا من قرار توطين قطاع الإتصالات وقاموا بالإنخراط بالعمل فى محلات الإتصالات وقام خلال اليومين السابقين بتسويق العشرات من الشرائح الغير صالحة للإستخدام والمنتهية صلاحيتها علي عدد من المحلات المتخصصة بالإتصالات فى محافظات جنوب مدينة الرياض.

وتفصيلا, فقد حصلت جريدة “كابتن نيوز”, على مقطع فيديو قام أحد الشباب السعوديين من اصحال محال الإتصالات بتوثيقه, والذي أظهر شخصا قام بإطلاق لقب “مندوب مبيعات” على نفسه لإحدي الشركات المشغلة للجوال فى المملكة العربية السعودية, وقام بالإحتيال عليهم ببيع شرائح اتصالات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام, مختلسا منهم مبالغ مالية, فيما قام بالفرار إلي مكان مجهول حينها.

وفى سياق هذا قام المواطن ياسر الدوسري, بالتحدث, إلي صحيفة كابتن نيوز, وهو ممن قد وقعوا فى فخ هذا المحتال قائلا, بان وافد من جنسية آسيوية قام بالتجول فى داخل أحد مجمعات الإتصالات فى محافظة الأفلاج حاملا حقيقة وبطاقة شخصية عليها شهار إحدي شركات الإتصالات وعرض على أصحاب المحلات شراء شرائح اتصال وبيانات لنفس الشركة التى قد ادعي بانه مندوب لها.

وقام الدورسي بالإضافة: تم بالفعل الشراء منه وبعد ان قام بالمغادرة تبين بان كافة البطاقات من بيانات وغيرها غير صالحة للإستخدام, مضيفا بأن فى الوقت نفسه أنه ليس ضحيته فحسب بل هناك العديد من الشباب فى محلات الإتصالات فى محافظة الأفلاج قد تعرضوا لنفس هذه الحادثة.

وتابع: باننا قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية بالمحافظة, وقمنا بإرفاق بعض الإثباتات والدلائل عنه, ولا يزال البحث مستمرا للقبض عليه.

وفى سياق هذا قام عدد من أصحاب محلات الإتصالات فى محافظة وادي الدواسر, بالتأكيد لـ “كابتن نيوز” بان الوافد المنتخل لشخصية مندوب المبيعات لإحدي شركات الإتصالات قام قبل يومين بالتجوال على محال الإتصالات بالدواسر, وقد وقع عدد من الشباب قليلي الخبرة ضحية لتحايل هذا الآسيوي ومنهم من امتنع عن الشراء منه.

يأتي ذلك فيما قامت مصادر أمنية بالتأكيد لـ “كابتن نيوز” بان الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا عن قيام وافد بإنتحال شخصية مندوب مبيعات لإحدي شركات الإتصالات وأخذ مبالغ مالية من باعة بعض من المحلات المخصصة للإتصالات بعد أن ابتاع لهم شرائح غير صالحة للإستخدام, مضيفه بأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة فى مثل هذه الحالات والبحث جاري عن هذا المتهم عديم الضمير.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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