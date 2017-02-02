شركة المياه بمحافظة الجيزة : عودة المياه صباح الخميس 2 فبراير بعد انقطاعها بسبب تحويل خط المهندسين

2017 02 02

من ابرز ماورد في اخبار مصر اليوم , وضمن مستجداتها , فقد تم التأكيد من قبل “حنفى محمد حنفى ” رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المصري في محافظة الجيزة , على اتمام عودة المياه جميع المناطق التى كانت تشتكي من انقطاع مياه الحنفيات في المنازل , حيث شهد المحافظه انقطاع عام للمياه وذلك سبب تحويل خط مياه رئيسى في منطقة المهندسين , وذلك بنحو قطر 1000 مل .

واشار من جانبه ” حنفي محمد حنفي ” على اتمام العمليه ووصول المياه فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الثاني من فبراير , وذلك في أعمال تحويل كافه مرافق الخط الثالث للمترو في المنطقه .

في حين قد أوضح رئيس الشركة لوسائل الاعلام والصحافه , على أنه تم الدفع بسيارات متنقلة وذلك في داخل عدد كبير من المناطق التي عملت على توفير احتياجات المواطنين من وجود المياه , وذلك مؤقتا فقط لحين عودتها بشكل عام , وقد اضاف في هذا على أنه تم تخصيص الخط الساخن 125 للعمل بتدعيم أى منطقة قد تم انقطاع المياه فيها وشهدت عجزا في سير وتوفير سيارات مياه مجهزة من الوزاره .

كما وقد هيأت شركة مياه الجيزة قبل ساعات بتاكيد الاعلان عن انقطاع المياه عن مناطق معينه وهي كالاتي :

منطقة الوراق بالكامل – شارع السودان بداية من الكيت كات حتى شارع الثروت – الدقى – العجوزة – منطقه المهندسين – جزيرة محمد – إمبابة بالكامل – القومية العربية – الصحفيين – بشتيل – المنيرة الشرقية والغربية – مية عقبه – أول فيصل- العشرين – حسن محمد – المطبعة – ترعة عبد العال الاولى والثانيه – منطقة المشابك – بولاق الدكرور- أرض اللواء – منطقة صفط اللبن – احياء منطقة كفر طهرمس .

وقد نوه رئيس شركة المياه في الجيزة على ان الامر سيتطلب فقط مدة ستستمر بنحو 24 ساعة فقط لاتمام عمليه تحويل مرافق المترو .