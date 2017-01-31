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شركة ابل : الاعلان عن إزالة جميع تطبيقات ايران من متجر آبل

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 9:50 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
شركة ابل : الاعلان عن إزالة جميع تطبيقات ايران من متجر آبل

ورد في اخر اخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات , خبر حظر جميع التطبيقات التي تعود الى الجمهوريه الايرانيه عن متجر ابل , وكانت الشركه قد اصدرت القرار صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 31 يناير 2017 , بشكل رسمي , ونشرت جميع الصحف والمواقع عبر الانترنت وفي السوشيال ميديا خبر تم تداوله باستغراب واستفهام بعد ان بدأت شركة “أبل” الأمريكية باعتزام قرار إزالة التطبيقات الإيرانية من متجرها الخاص بالأجهزة الذكية .

وذلك بحسب ما ذكره واكده موقع “tech time” الموقع المهتم والمعني بالتقنية والتطبيقات والاتصالات الحديثه .

فيما قد أشار الموقع قبل ساعات إلى أن الإيرانيين لم يجدو في الأيام القليلة الأخيرة اي اثر لتطبيقات شركة “ديجيكالا” , وتعتبر هي من أكبر الشركات العائده الى بوابة إيرانية في تجارة الاجهزه والبرامج الإلكترونية والتي كانت قد تعاونت مسبقا مع شركة ابل لتوفير متجرها بكل مايحتويه من خدمات للبرامج والتطبيقات الايرانيه وتفعيلها عبر المتجر .

عليها فقد تم التوضيح من قبل الموقع أن “شركة أبل” حيث قامت بارسال رسائل إلى الشركات الإيرانية، التي تحاول العمل على تحميل تطبيقات عبر متجرها، وقد افادت بأن المتجر الخاص بها لا يمكن أن يقوم باستيعاب تطبيقات إيرانية في الوقت الراهن ، وذكرت الاسباب حولها , وبان البسبب الرئيسي لمنعها هو , ادراج لائحة العقوبات التي أصدرتها مؤخرا وزارة الخارجية الأمريكية .

وعليها فقد تقرر منع اي برنامج ايراني من التعامل مع ابل او الدخول عبر متجرها .

ومن الجدير ذكره ان الشركة الأمريكية كانت قد اتاحت للإيرانيين , عمليات تحميل تطبيقاتهم على منصة متجرها في شهر سبتمبر الماضي للعام 2016، وكان ذلك متفقا عليه , وبالفعل قد بدأ الرفع التدريجي لجميع العقوبات الدولية اليت تم فرضها على جمهورية إيران الاسلاميه .

وفي هذا الصدد فقد أكد الموقع أن هناك الكثير من الشركات الإيرانية تسعى إلى تسجيل تطبيقاتها خارج إيران لاجل غير مسمى , ولحين ان تتم شرعية داخل متجر أبل بهذا الخصوص , حيث ان تشير تقديرات إلى وجود 40 مليون هاتف ذكي في جمهورية إيران , وهناك من بينها حوالي سته ملايين هاتف آيفون .

كما وانه يجري تهريب عدد ياتي بنحو 100 ألف هاتف آيفون إلى جمهورية  إيران على نطاق دائم وشهري .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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