سامسونج : الاعلان عن حاسب جالاكسي تاب إس 3 اللوحي في نهاية فبراير 2017

2017 02 01

من ابرز ماوردنا هذا اليوم في جديد اخبار الاجهزة والتطبيقات الحديثه , اخبار شركة سامسونج الكوريه , وعزم ادارة الشركه بالاعلان عن الجيل الثالث من سلسلة حواسبها اللوحية الاشهر واطلاق حاسب “جالاكسي تاب إس” Galaxy Tab S وهو الجهاز الجديد اطلاقا والذي صرح بالتعريف عنه واشهاره قريبا من قبل “المؤتمر العالمي للجوال” للعام MWC 2017 وتحديد ذلك في اخر شهر شباط/فبراير الحالي .

وقد جاء هذا بالتوافق مع مااعلنت عنه الشركه عبر بطاقة دعوة تم ارساله صباح اليوم الأربعاء 1 فبراير 2017 .

فقد تم الكشف عن بطاقة الدعوة , التي تحمل مزيد من التفاصيل , ناهيك عن الاشاره إلى شكل حاسب لوحي ذكي وفريد من نوعه , واظهاره بصور وفيديوهات توضح الجزء السفلي و الأمامي له مع زر الصفحه الرئيسيه .

وهو الامر الذي اعقب على تاكيده المسؤول في الشركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية , في وقت سابق , حيث انه صرح بان الشركه لن تُعلن عن هاتفها المنتظر جالاكسي إس8 خلال المعرض , فان الحاسب اللوحي جالاكسي تاب إس3 , يبدو انه هو الذيتم التاخير في إطلاقه الى ماياقرب سته اشهر .

فمن الجدير ذكره ان هذا الجهاز المميز سوف يكون نجم مؤتمرها الصحفي المقبل , فمن المقرر عقد المؤتمر الخاص بالشركه في يوم 26 فبراير 2017.

ولقد صرحت شركة سامسونج الاشهر عالميا في تصنيع وانتاج الإلكترونيات , عبر بيان على موقعها الإلكتروني إنها تنوي الكشف عن منتجات فريده ومستجده خلال حدثها الذي سوف يُقام بمدينة برشلونة الإسبانية , حيث سيتم بث الحدث بشكل مباشر عبر الإنترنت من هناك .

وعن ابرز مايخص التصميم العام لجهاز سامسونج اللوحي الجديد , ومواصفاته المرتقبه , فقد كشفت صور مسربة إنه لن يختلف بشكل كبير عن الشكل عن سلفه جالاكسي تاب إس2 , وهو الذي اطلقته سامسونج في شهر أيلول/سبتمبر 2015 , بيد انه سيأتي بمواصفات افضل ومطوره بشكل اكبر .

كما وقد جرى الحديث بين وسائل إعلام كورية أمس الثلاثاء أن الحاسب سوف يحمل معالج متطور من نوع كوالكوم سنابدراجون 820 , كما انه يتميز ايضا بوجود ذاكرة وصول عشوائي “رام” تاتي حجم 4 جيجابايتات وتوجد به كاميرا خلفية بدقة 122 ميجابكسلًا , ومن المقرر ان تكون طريقة عمله على الإصدار 7.0 “نوجا” الذي يعمل نظام التشغيل أندرويد .

وتنوه الشركه في عمل هذا الجهاز المطور بشكل امن وتقني مع لزوم المحافظة على قياس الشاشة 9.7 بوصات فقد تبلغ الدقه فيها 2048×1536 بكسل

وعندما ناتي للمقارنة، يضم الحاسب جالاكسي تاب إس2 معالجًا ثماني النوى وهو من نوعيه كوالكوم سنابدراجون 625 أو Exynos 5433،ناهيك عن وجود ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجابايتات، و 32 أو 64 جيجابايتًا من مساحة الحفظ والتخزين داخل الجهاز , كما ويوجد به كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل , ويوجد أخرى أمامية تتميز بدقة 2.1 ميجا بكسل.