رجال الفرق الرقابية تحجز وتضبط 700 ألف منتج إنارة مخالف فى ثلاث مدن بالمملكة العربية السعودية

2017 02 01

قامت رجال الفرق الرقابية فى وزارة التجارة والإستثمار أخيرا بضبط عدد (708855) منتج إنارة غير مطابق للمواصفات القياسية التى حددتها المملكة العربية السعودية, وكان ذلك فى خلال جولات رقابية مكثفة على عدد من المستودعات لمستوردة الإنارة فى ثلاث مدن رئيسية فى المملكة وهم الدمام, وجدة, والرياض.

وهذه الجهود تأتي فى إطار عمل المنظومة الحكومية التى يتم يتم تنسيق جهودها بإشراف من “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” وهو الجهاز الذي يقوم بالسعي إلي وضع حد للإستهلاك المتنامي للطاقة فى المملكة العربية السعودية ورفع كفاءة استهلاكها من خلال عدد من المبادرات والبرامج المصممة بحسب إمكانات وواقع السوق المحلية.

وهذه المباردات تشمل على تحديث عدد من المواصفات القياسية التى تخص الأجهرة الكهربائية المنزلية الرئيسية التى تسببت فى إستهلاك كبير للطاقة الكهربائية بالمملكة.

وقد شهدت هذه الجولة الرقابية زيارة ٣٨ مستودعا لمنتجات الإنارة, منها ١٧ مستودعا فى الرياض, و١٣ فى جدة, وثمانية مستودعات فى الدمام, وقد بلغ عدد منتجات الإنارة التى تحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية صحيحا اً (106968)، في حين تم ضبط (319693) منتجاً لم يحمل ملص كفاءة الطاقة السعودية غير الصيحيح, فيما قد بلغ عدد المنتجات التى لا تحمل أي بطاقات (282194).

ومن الحدير بالذكر بان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة قام بوضع منهجية عمل محكمة تقوم الجهات المعنية بتنفيذها كل فيما يخصه, ومن هذه الآليات العمل على تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية التى تقوم بإستهلاك الطاقة فى المدن السعودية كافة, والتأكد من مدي إلتزامها بالمواصفات التي تم تحديدها.

وهذه الآلية يتم تنفيذها من خلال فريق عمل يتكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والإستثمار, والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, والجمارك السعودية, والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.