تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز على اعقاب تجربة ايران الصاروخية .. واشنطن توجه تحذيرات رسمية كابتن نيوز مهرجان الجنادرية الوطني.. ومشاركة ملك البحرين في حضور فعالياته بدعوة من خادم الحرمين الشريفين كابتن نيوز اعداد المسجلين في حساب المواطن تصل لمليون حساب وعدد 507 طلب غير مكتمل في اليوم الاول من انطلاقه كابتن نيوز دوري جميل : مكافأة لاعبي التعاون بعد الفوز على الشباب 2-0 بـ 10 الاف ريال لكل لاعب مقدمه من آل الشيخ كابتن نيوز مباراة مصر وبوركينا فاسو وأمل المنتخب المصري فى تكرار نتيجة لقاء 1998 كابتن نيوز سامسونج : الاعلان عن حاسب جالاكسي تاب إس 3 اللوحي في نهاية فبراير 2017 كابتن نيوز فيروس سي والكشف عن عدد 240 حالة كشف عنهم المسح الشامل في محافظة المنيا مصر كابتن نيوز “مريم حسين”: تفضح جنسية زوجها بالفيديو وإتهامات من زوجها بالحمل قبل الزواج كابتن نيوز تراجع اسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر وبلوغ سعر عيار 21 قيمة 127.22 ريال كابتن نيوز الضمان الإجتماعي “حساب المواطن” وتمديد فتره تحديث البيانات لمدة ثلاثه اشهر قادمه

رجال الفرق الرقابية تحجز وتضبط 700 ألف منتج إنارة مخالف فى ثلاث مدن بالمملكة العربية السعودية

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 3:49 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
رجال الفرق الرقابية تحجز وتضبط 700 ألف منتج إنارة مخالف فى ثلاث مدن بالمملكة العربية السعودية

قامت رجال الفرق الرقابية فى وزارة التجارة والإستثمار أخيرا بضبط عدد (708855) منتج إنارة غير مطابق للمواصفات القياسية التى حددتها المملكة العربية السعودية, وكان ذلك فى خلال جولات رقابية مكثفة على عدد من المستودعات لمستوردة الإنارة فى ثلاث مدن رئيسية فى المملكة وهم الدمام, وجدة, والرياض.

وهذه الجهود تأتي فى إطار عمل المنظومة الحكومية التى يتم يتم تنسيق جهودها بإشراف من “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” وهو الجهاز الذي يقوم بالسعي إلي وضع حد للإستهلاك المتنامي للطاقة فى المملكة العربية السعودية ورفع كفاءة استهلاكها من خلال عدد من المبادرات والبرامج المصممة بحسب إمكانات وواقع السوق المحلية.

وهذه المباردات تشمل على تحديث عدد من المواصفات القياسية التى تخص الأجهرة الكهربائية المنزلية الرئيسية التى تسببت فى إستهلاك كبير للطاقة الكهربائية بالمملكة.

وقد شهدت هذه الجولة الرقابية زيارة ٣٨ مستودعا لمنتجات الإنارة, منها ١٧ مستودعا فى الرياض, و١٣ فى جدة, وثمانية مستودعات فى الدمام, وقد بلغ عدد منتجات الإنارة التى تحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية صحيحا اً (106968)، في حين تم ضبط (319693) منتجاً لم يحمل ملص كفاءة الطاقة السعودية غير الصيحيح, فيما قد بلغ عدد المنتجات التى لا تحمل أي بطاقات (282194).

ومن الحدير بالذكر بان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة قام بوضع منهجية عمل محكمة تقوم الجهات المعنية بتنفيذها كل فيما يخصه, ومن هذه الآليات العمل على تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية التى تقوم بإستهلاك الطاقة فى المدن السعودية كافة, والتأكد من مدي إلتزامها بالمواصفات التي تم تحديدها.

وهذه الآلية يتم تنفيذها من خلال فريق عمل يتكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والإستثمار, والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, والجمارك السعودية, والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

رابط مختصر
كلمات دليلية
فاطمة محمد العلي من محافطة الشرقية - الإحساء , حاصلة على شهادة بكالوريوس اعلام قسم صحافة بتقدير جيد جدا ،ابلغ من العمر 26 عاماً ، اعمل كمحررة في جريدة كابتن نيوز .

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
مهرجان الجنادرية الوطني.. ومشاركة ملك البحرين في حضور فعالياته بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

مهرجان الجنادرية الوطني.. ومشاركة ملك البحرين في حضور فعالياته...
اعداد المسجلين في حساب المواطن تصل لمليون حساب وعدد 507 طلب غير مكتمل في اليوم الاول من انطلاقه

اعداد المسجلين في حساب المواطن تصل لمليون حساب وعدد...
الضمان الإجتماعي “حساب المواطن” وتمديد فتره تحديث البيانات لمدة ثلاثه اشهر قادمه

الضمان الإجتماعي “حساب المواطن” وتمديد فتره تحديث البيانات لمدة...
فيديو.. إختلاس وافد آسيوي اموال المواطنين بإنتحاله شخصية مندوب مبيعات

فيديو.. إختلاس وافد آسيوي اموال المواطنين بإنتحاله شخصية مندوب...
وزارة الدفاع الأمريكية: هجوم الانتحاريين على المدمرة السعودية كان يستهدف سفينة أمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية: هجوم الانتحاريين على المدمرة السعودية كان...
“هجوم فرقاطة”: تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفينة الفرقاطة السعودية

“هجوم فرقاطة”: تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفينة الفرقاطة السعودية
هيئة الارصاد بالمملكه تتوقع انخفاض شديد في درجات الحراره وبلوغها الصفر في طقس الخميس المقبل

هيئة الارصاد بالمملكه تتوقع انخفاض شديد في درجات الحراره...
اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه

اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده...
وفاة والد الفنان السعودي ناصر القصبي واتمام التشييع والدفن بمقبرة النسيم مساء الاحد 29 يناير

وفاة والد الفنان السعودي ناصر القصبي واتمام التشييع والدفن...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
دوري جميل : مكافأة لاعبي التعاون بعد الفوز على الشباب 2-0 بـ 10 الاف ريال لكل لاعب مقدمه من آل الشيخ مباراة مصر وبوركينا فاسو وأمل المنتخب المصري فى تكرار نتيجة لقاء 1998 مباراة الاتحاد والاهلي وأبرز الغيابات التي سيشهدها ديربي جدة 3 فبراير 2017 في دوري جميل اتمام مفاوضات النصر السعودي بالتعاقد مع المدرب “كارتيرون” المدرب السابق لفريق وادي دجلة المصري محمد العويس وتشكيل لجنه للتحقيق معه بطلب من نادي الشباب السعودي