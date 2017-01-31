رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يلتقي قائد المنتخب السعودي الأسبق وفريق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية

2017 01 31

فقد التقي الأمير عبد الله بن مساعد وهو رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية اليوم ماجد عبدالله رئيس “جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية” وقائد المنتخب السعودي السابق وأعضاء الجمعية.

وفى خلال هذا اللقاء قام الأمير عبدالله بن مساعد الذي جري فى مكتبة فى مجمع الامير بين فهد الاولمبي قام بالإشادة بدور الجمعية ما تحمله من أهداف نبيله, مؤكدا على دعم الهيئة لجميع مشاريعها وبرامجها وتسخير إمكاناتها لكي يتم تسهيل كافة الإجراءات لتمكينها من عملها وتحقيق جميع اهدافها, لافتا إلي أنه سعيد بوجود مثل هذه الجمعيه ما تعمل على تقديمه من خدمة للرياضيين.

ويجدر بالإشارة إلي أن جميعة أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية تسعي إلي تقديم خدمات ذات فائدة ملموسة للاعبي كرة القدم وأسرهم, هذا بالإضافة إلي تأهيل وتدريب المستفيدين من الجمعية وإنشاء مشاريع صغيرة لكي يتمكنوا من ممارسة العمل الحر الذى يعمل على تحقيق الإستقرار وفرصة العمل المناسبة.

وقد قام كلا من عبد اللطيف الهريش وكيل رئيس الهيئة العام للرياضة لشؤون الرياضة, وعادل عزت رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم بحضور هذا اللقاء.