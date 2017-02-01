دوري جميل : مكافأة لاعبي التعاون بعد الفوز على الشباب 2-0 بـ 10 الاف ريال لكل لاعب مقدمه من آل الشيخ

2017 02 01

حيث انها لاتعتبر المره الاولى التي يخسر فيها الشباب امام خصمه الاشرس التعاون , فقد صام الشباب عن الفوز امام التعاون لثلاثه اعوام متتاليه , وهو الامر الذي وثقته مواجهة اليوم بين الخصمان في بطولة دوري جميل للمحترفين الجولة ال 17 على ارض ملعب الملك عبدالله في مدينة بريده , وجاء على اعقاب فوز التعاون امام الشباب , تعويض اللاعبين ومكافئتهم بجائزه مقدمه من ال الشيخ لكل لاعب بمبلغ عشرة الاف ريال , وذلك بعد اثبات قوتهم واصرارهم وفوزهم امام الشباب .

فقد أعلن عضو شرف فريق نادي التعاون تركي آل الشيخ عن تقديمه هديه او مكافاه مالية لجميع لاعبين فريق التعاون وايضا الى الجهازين الفني والإداري , ونشرت الاخبار الرياضيه ان المكافاه بلغت 10 آلاف ريال لكل لاعب , ينالها بعد فوز الفريق على الشباب , الذي حققه التعاون بنتيجه هدفان نظيفان , وذلك ضمن منافسات الجولة ال17 الدوري السعودي ” جميل ” .

ومن من جهته , فقد عبر إداري التعاون عبدالله الدخيل عن تقديم الشكر الجزيل الى ال الشيخ , وقال له مؤكدا أن اللاعبين يهدونه هذا الانتصار بالمقابل .

في حين قد تلقي نادي الشباب اليوم الأربعاء بتاريخ 1 فبراير 2017 , الخسارة التالهي والتي تاتي برقم 4 له في دوري جميل , وقد انتهت بنتيجه هدفين دون رد من مضيفه نادي التعاون في المواجهه الاصعب اليت جمعتهما في الاسبوع السابع عشر من عمر البطوله , والتي جرت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية .

ومن الجدير ذكره , ان الهدف الاول لنادي التعاون قد سجله لاعب خط الهجوم ” محمد الصيعري ” وهو اللاعب المنضم حديثا الى الفريق , وذلك عند الدقيقة 27 , وعليها فقد تعاون اللاعبون لمحاولة تسديد الهدف الثاني , الذي احرز بركله من اللاعب المهاجم موسى الشمري , وذلك عند الدقيقة 78 , وكان قد تم عد خطأ حارس مرمى نادي الشباب ” الحارس منصور جوهر ”

ومن الجدير بالاشاره ان هذه النتيجة يصل التعاون للنقطة الحاديه والعشرون , وبقاؤه في المركز السادس , بينما يبقى الشباب في المركز الخامس بعدد خمسه وعشرون نقطة.