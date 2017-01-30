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حساب المواطن : إيداع العمل للمعاشات ومبالغ التغذيه الخاصه بمستفيدي الضمان بشكل موحد شهريا

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 11:24 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
حساب المواطن : إيداع العمل للمعاشات ومبالغ التغذيه الخاصه بمستفيدي الضمان بشكل موحد شهريا

لقد جاء في اخر اخبار المملكه العربية السعودية , وماتم نشره من قبل وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه , بخصوص صرف معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي بتوحيد المعاش مع مبلغ الغذاء في صرف شهري لكل مستفيد عبر حسابه البنكي , فقد اعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي صباح اليوم الاثنين 30 يناير 2017 وعن طريق حساب المواطن , عن توحيد صرف المعاش مع مبالغ الغذاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل شهري , وعدم اللجوء مره اخرى الى الإعانات

ولقد تم انتشار خبر اعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عمدها الى توحيد صرف مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي مع  مبالغ برنامج الغذاء الخاصه بمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي , وجاء القرار على بدء تنفيذه منذ يوم امس الأحد 29 يناير , وقد تم تاكيد الوزاره على أنها ستستمر في توحيد صرف المعاش مع المبالغ في نفس اليوم في كل نهاية شهر بحسب تاريخ صرف المعاشات الحكوميه .

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وعليها فقد أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” الدكتور ماجد العصيمي ” وذلك على أن يتم توحيد صرف معاش الضمان بالتزامن مع العمل على برنامج الغذاء في نفس اليوم واستمراره بهذا الشكل شهريا , كما وسوف يتم شموله مع مطلع الشهر المقبل جمادى الاخر , ضمن بنود برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي .

كما ولقد أشار إلى أن الوزارة قامت بعمليه ايداع المعاش الشهري، ومساعدة الغذاء وذلك بناء على دفعتين، فقد تم إيداع مبلغ مليار ومئتين وثمانية وأربعين مليون ريال وجعلهم كمعاش شهري، للاشخاص تابعون للبرنامج بلغ عددهم بنحو ثمانمائة وستين ألفاً وخمسمائة وثلاث وأربعين حالة ضمانية اجتماعيا .

في حين قد أودعت الوزارة حوالي 176,4 مليون ريال، وخصت بها نحو 802 ألف مستفيد من برنامج الغذاء الذي اتمت طلب الموافقه عليه قبل ايام , وتسهيلها الكترونيا عن طريق موقع حساب المواطن .

وعليها فقد جاء التشديد من جانب الدكتور العصيمي على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم جاهده بالسعي نحو التسهيل على مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي , وذلك من خلال توحيد صرف المبالغ المصروفة لهم من مجمل المعاش الشهري , بمساعده البرامج المساعدة في نفس اليوم الذي يتم تنزيل المرتبات فيه .

ومن الجدير بالذكر انه تم تجديد  الدكتور ماجد العصيمي التأكيد على أن عملية صرف معاش شهر جمادى الأولى لكافه الحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري , والعمل على اتمام التأكد من استيفائها لجميع الشروط والأهلية في الاستحقاق ومن ثم العمد الى إيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق رقم الآيبان بهم في اي بنك محلي يتم التحويل عليه .

او حتى من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع المعروفه باسم“مدى” وذلك بغرض بيان الحالات الممستحقه , على أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي قامت بالعمل م خلال الفترة المنصرمة على اختتام إجراءات الصرف الشهري .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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