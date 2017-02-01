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تنظيم برنامج يوم المرأة السعودية الأول برعاية مركز الملك فهد الثقافي بالرياض

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 3:01 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
تنظيم برنامج يوم المرأة السعودية الأول برعاية مركز الملك فهد الثقافي بالرياض

ضمن متابعات جديد الاخبار السعوديه , ومن قلب الحدث ننشر لكم اخر الاخبار حول تنظيم يوم المرأه السعودية الاول بالعاصمه الرياض , والذي ترعاه وتديره منظمة الثقافه والاعلام , والذي من المقرر ان يتم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض , وذلك لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من تاريخ يوم الأربعاء 4-5-6 جمادى الاول 1438هـ 1 فبراير 3/2/2017م , واتمامه ضمن برنامجه الثقافي لعام 2017م حيث انه تصب فيهالعديد من الفعاليات خلال تلك الثلاثة أيام , واتمامها سيكون مبنيا على الجدول الاتي ..

ترعى اول ايام برنامج يوم المرأة السعودية الأول “أميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن اّل سعود ”

بحضور لـ الدكتورة دلال السعيد , وحضور لـ الدكتورة فوزية البكر , وحضور لـ الدكتورة مناير الناصر , وسوف تكون الندوه بعنوان: “المرأة السعودية والتعليم”

ومن المقرر ان تديرها  الدكتوره ابتسام العليان وشواهق نجد , وفي برنامج شاعرات وطن 6 باداره كوثر الأربش ومروة محمد وليلى السلمان, وبرنامج حوار مفتوح 7 سيكون من كلمات وألحان: تركي الشريف ومن غناء: أريج عبدالله محمد, ريم عبدالله محمد والعمل علىيه في أوبريت نسائي 8 .

بينما نجد في متابعه برنامج يوم المرأة السعودية الأول , العمل على ندوة برنامج اليوم الثاني في المسرح الرئيسي , حيث ستكون المتحدثات من فقرات البرنامج “صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز ” مع رئيسة الجمعية السعودية للتراث , وسوف تكون الندوة بعنوان: التراث في المملكة .

اولا : السياحة السعودية في عيون العالم (مواقع سعودية تم تسجيلها في منظمة اليونيسكو) عرض مرئي

ثانيا : صلاة – استراحة

ثالثا : ” حصضور لـ صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان “وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة في برنامج المرأة السعودية والرياضة

رابعا : استراحة

خامسا : ندوة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فواز بن سعود بن عبد العزيز مع شاعرات وطن

سادسا : ندوة ناجية الربيع مع وفاء بكر يونس مع نوال بخش في حوار مفتوح

سابعا : فقره الشاعرة حصة العتيبية مع شاعرات وطن

ثامنا : القاء كلمات وألحان تركي الشريف مع غناء:أريج عبد الله محمد ، ريم عبد الله محمد بحضور أوبريت نسائي

تاسعا : اعداد برنامج اليوم الثالث المسرح الرئيسي مع المتحدثات ضمن فقرات البرنامج

هذا ويجدر بالاشاره ان هناك كثير من الفقرات والفعاليات الاخرى خلال برنامج المراه السعوديه الاول , بالإضافة إلى النشاط المسرحي والذي سيقام فى بهو المركز وورش العمل , مع مجموعه من الاركان التعليمية وورش الأطفال والمسابقات ومواهب متعدد في فقرات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، وياتي هذا بحسب تصريح محمد عبد الله السيف .

فقد اوضح عبد الله السيف المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي أن سير البرنامج سيكون مع بدايه فقراته من توقيت الرابعة عصراً يأتي  طبقا لتوجيهات معالي وزير الثقافة والأعلام بغرض اظهار دور المرأة السعودية الرائد في جميع النطاقات المختلفه والمتنوعه , التي تدل على النهضة بكل اشكال التعايش معها في بلادنا وتسليط الضوء على تلك الأدوار ضمن الفعاليات والندوات والمحاضرات الثقافيه والتعليميه , مع التطبيق في ورش العمل والفنون التشكيلية المختلفه .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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