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تعطيل الدراسة فى كفر كنا بسبب إعتداء طالب ثانوي على معلم

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 2:07 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
تعطيل الدراسة فى كفر كنا بسبب إعتداء طالب ثانوي على معلم

فقد قام أحد الطلاب فى ثانوية بان رشد فى كفر كنا, بالإعتداء على معلّمه فى يوم السبت المنصرم, مما استدعي نقله إلي المستشفي لتقلي العلاج بها, وعلى أثر هذه الواقعة فقد تم إعلان تعطيل الدراسة من قِبل الهيئة التدريسيّة اليوم الإثنين, وان يتم بدلا منها قيام فعاليات وورشات عمل لتوعية الطلاب ضد العنف, وإنتهاء اليوم الدراسيّ بعد الحصّة الرابعة.

وقام طلاب المطرسة الثانوية بالمشاركة فى فعاليات متنوعة تقوم بإستنكار العنف بكافة أشكاله والعمل على تعزيز فيم الحوار وتقبل الآخر والإحترام, وذلك فى ظل إنتشار وتفشي العنف فى المجتمع العربيّ.

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وفى تصريح, لمركزة التربية الإجتماعية فى المدرسة, راشدة عواودة, لـ “كابتن نيوز”, بأنه “فى يوم السبت تم إجراء امتحان تحضيري للبجروت لمادة الدين, واحد الطلاب الحاضرين أصرّ على أن يقوم بإستعمال الهاتف الذكيّ الخاص بيه أثناء الإمتحان للنقل, فحاول الإستاذ أخذ الهاتف من يده, ولكن الطالب أصر بشكل عنيف على أن يستعمل هاتفه الذكي, وقام بضرب المعلّم بشكل عنيف على وجهه, وتم إستدعاء الشرطة وإيقاب الطالب”.

وقامت عواودة بالإضافة بأن “المعلّم أصيب فى حنكه وقام بالخضوع فى يوم البارحة لعملية جراحية لمدة خمس ساعات وزراعة مادة البلاتين له, وقررنا نحن كهيئة تدريس وإدارة للمدرسة بأن نقوم بتعطيل التعليم اليوم وأن نستبدل التعليم بورشات عمل مع الطلاب فى الحصص الثلاث الأولي وبعدها إعلان الإضراب الإحتجاجي, وذلك بسبب تكرار ظاهرة العنف لدي أبنائنا الطلاب, والطالب المعتدي هو طالب فى الصف الثاني عشر يقوم بتقديم إمتحاناته بشكل اعتياديّ على الدوم وهذا يتسبب فى إزعاج العلمين, ومن ناحية أخري المعلمين أخذوا على عاتقهم الإضراب أكثر من حصّة واحدة, وهذا الإضارب قد جاء تضامنًا مع المعلم وما يعانيه فى الوقت الراهن من صعوبة فى وضعه الصحي, ولكن بالطبع هذا لا يكفي”.

وأنهت عواودة قولها بأنّ ” “هذا الإضراب كان خطوة واحدة, ولكن سوف نقوم بإتخاذ العديد من الخطوات اللاحقة ووضع خطة لكي نعمل بها بالتشاور مع مختلف الهيئات, وأن يتم وضع فعاليات, وقوانين وقرارات رادعة لمنع العنف تماما”.

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فاطمة محمد العلي من محافطة الشرقية - الإحساء , حاصلة على شهادة بكالوريوس اعلام قسم صحافة بتقدير جيد جدا ،ابلغ من العمر 26 عاماً ، اعمل كمحررة في جريدة كابتن نيوز .

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