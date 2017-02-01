تعرف على اسعار استخراج الوثائق قبل الشروع في اتمامها بتسهيل من قطاع الاحوال المدنية المصرية

لقد نشرت اخبار الصحف المصريه والمواقع الرسميه على الانترنت , والتابعه لوزارة الداخليه المصريه قطاع الأحوال المدنية , على اهميه تعرف المواطنون بالتسعيره الجديده قبل استخراج اي وثائق رسميه , حيث يعتبر نظام الاحوال المدنيه هو من أكثر القطاعات التى يقع عليها ازدحام وعمل على الانتهاء من أوراق المواطنين , وبغية التسهيل على كل مواطن مصري فان فقد تم تقديم أسعار استخراج الوثائق والأوراق الثبوتية ضمن القطاع الحيوى.
للتعرف على تسعيرة الوثائق المميكنة :-
– يبلغ سعر شهادة الميلاد 8.85 جنيه
– يبلغ سعر قيد الوفاة 8.85 جنيه
– يبلغ سعر ثيقة الزواج 14.85 جنيه
– يبلغ سعر ثيقة الطلاق 14.85 جنيه
– يبلغ سعر ثيقة قيد الأسرة 14.45 جنيه
– تسعيرة رسوم بحث طلب ساقط قيد الوفاة او الميلاد :-
- في حال تم تقديم الطلب قبل عام مثلا من تاريخ الميلاد أو الوفاة بقيمة عشرة جنيه
- في حال تم تقديمه بعد مرور عام كامل فان قيمته ستكون خمسه عشرة جنيه
- في حال تم تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المحفوظه بالسجلات فسوف تكون القيمه خمسه عشرة جنيه
– تسعيرة خدمات عمل بطاقة الرقم القومى :-
1/ سعر البطاقه الاعتياديه 24.10 جنيها
2/ سعر البطاقه المستعجله 99.10 جنيها
3/ سعر البطاقه الخاصة 149.10 جنيها ” وللتنبيه فلابد من اتمام تصوير المواطن بمنزله قبل الذهاب لعملها “