تعرف على اسعار استخراج الوثائق قبل الشروع في اتمامها بتسهيل من قطاع الاحوال المدنية المصرية

2017 02 01

لقد نشرت اخبار الصحف المصريه والمواقع الرسميه على الانترنت , والتابعه لوزارة الداخليه المصريه قطاع الأحوال المدنية , على اهميه تعرف المواطنون بالتسعيره الجديده قبل استخراج اي وثائق رسميه , حيث يعتبر نظام الاحوال المدنيه هو من أكثر القطاعات التى يقع عليها ازدحام وعمل على الانتهاء من أوراق المواطنين , وبغية التسهيل على كل مواطن مصري فان فقد تم تقديم أسعار استخراج الوثائق والأوراق الثبوتية ضمن القطاع الحيوى.

للتعرف على تسعيرة الوثائق المميكنة :-

– يبلغ سعر شهادة الميلاد 8.85 جنيه

– يبلغ سعر قيد الوفاة 8.85 جنيه

– يبلغ سعر ثيقة الزواج 14.85 جنيه

– يبلغ سعر ثيقة الطلاق 14.85 جنيه

– يبلغ سعر ثيقة قيد الأسرة 14.45 جنيه

– تسعيرة رسوم بحث طلب ساقط قيد الوفاة او الميلاد :-

في حال تم تقديم الطلب قبل عام مثلا من تاريخ الميلاد أو الوفاة بقيمة عشرة جنيه

في حال تم تقديمه بعد مرور عام كامل فان قيمته ستكون خمسه عشرة جنيه

في حال تم تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المحفوظه بالسجلات فسوف تكون القيمه خمسه عشرة جنيه

– تسعيرة خدمات عمل بطاقة الرقم القومى :-

1/ سعر البطاقه الاعتياديه 24.10 جنيها

2/ سعر البطاقه المستعجله 99.10 جنيها

3/ سعر البطاقه الخاصة 149.10 جنيها ” وللتنبيه فلابد من اتمام تصوير المواطن بمنزله قبل الذهاب لعملها “