تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز استقالة هاني شاكر ورفض نقابة المهن الموسيقية قبولها كابتن نيوز “هجوم فرقاطة”: تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفينة الفرقاطة السعودية كابتن نيوز بعد قرار منع اللاجئين من دخول امريكا ” فايبر Viber ” تعلن عن تقديم خدمات مجانيه للمتضررين كابتن نيوز الدول التي منعها ترامب – قرارات ترامب بحظر دخول مواطنين من دول إسلامية كابتن نيوز اخبار سوريا اليوم – تأكيد القوات السورية الديمقراطية تسلمها العربات الأمريكية المصفحة كابتن نيوز تعرف على اسعار استخراج الوثائق قبل الشروع في اتمامها بتسهيل من قطاع الاحوال المدنية المصرية كابتن نيوز مستجدات اخبار حساب المواطن – مكافآت الطلاب لا يتم إحتسابها ضمن الدخل كابتن نيوز السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من قبل بنك التنمية الاجتماعية كابتن نيوز التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب كابتن نيوز اخبار اليمن اليوم – تعرف على اسره الذهب اليمنية التى استهدفتها قوات الجيش الامريكي فى اليمن

تعرف على اسعار استخراج الوثائق قبل الشروع في اتمامها بتسهيل من قطاع الاحوال المدنية المصرية

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 12:21 صباحًا
2017 02 01
2017 02 01
تعرف على اسعار استخراج الوثائق قبل الشروع في اتمامها بتسهيل من قطاع الاحوال المدنية المصرية

لقد نشرت اخبار الصحف المصريه والمواقع الرسميه على الانترنت , والتابعه لوزارة الداخليه المصريه قطاع الأحوال المدنية , على اهميه تعرف المواطنون بالتسعيره الجديده قبل استخراج اي وثائق رسميه , حيث يعتبر نظام الاحوال المدنيه هو من أكثر القطاعات التى يقع عليها ازدحام وعمل على الانتهاء من أوراق المواطنين , وبغية التسهيل على كل مواطن مصري فان فقد تم تقديم أسعار استخراج الوثائق والأوراق الثبوتية ضمن القطاع الحيوى.

للتعرف على تسعيرة الوثائق المميكنة :-

– يبلغ سعر شهادة الميلاد 8.85 جنيه

– يبلغ سعر قيد الوفاة 8.85 جنيه

– يبلغ سعر ثيقة الزواج 14.85 جنيه

– يبلغ سعر ثيقة الطلاق 14.85 جنيه

– يبلغ سعر ثيقة قيد الأسرة 14.45 جنيه

– تسعيرة رسوم بحث طلب ساقط قيد الوفاة او الميلاد :-

  • في حال تم تقديم الطلب قبل عام مثلا من تاريخ الميلاد أو الوفاة بقيمة عشرة جنيه
  • في حال تم تقديمه بعد مرور عام كامل فان قيمته ستكون خمسه عشرة جنيه
  • في حال تم تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية  المحفوظه بالسجلات فسوف تكون القيمه خمسه عشرة جنيه

– تسعيرة خدمات عمل بطاقة الرقم القومى :-

1/ سعر البطاقه الاعتياديه 24.10 جنيها

2/ سعر البطاقه المستعجله 99.10 جنيها

3/ سعر البطاقه الخاصة 149.10 جنيها ” وللتنبيه فلابد من اتمام تصوير المواطن بمنزله قبل الذهاب لعملها “

رابط مختصر
كلمات دليلية
حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
استقالة هاني شاكر ورفض نقابة المهن الموسيقية قبولها

استقالة هاني شاكر ورفض نقابة المهن الموسيقية قبولها
بعد قرار منع اللاجئين من دخول امريكا ” فايبر Viber ” تعلن عن تقديم خدمات مجانيه للمتضررين

بعد قرار منع اللاجئين من دخول امريكا ” فايبر...
السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من قبل بنك التنمية الاجتماعية

السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من...
شركة ابل : الاعلان عن إزالة جميع تطبيقات ايران من متجر آبل

شركة ابل : الاعلان عن إزالة جميع تطبيقات ايران...
بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن الاربعاء 1 فبراير وتوفير رابط الدخول على البوابه وطريقة الالتحاق بها

بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن الاربعاء 1 فبراير...
هيئة الارصاد بالمملكه تتوقع انخفاض شديد في درجات الحراره وبلوغها الصفر في طقس الخميس المقبل

هيئة الارصاد بالمملكه تتوقع انخفاض شديد في درجات الحراره...
اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين

اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في...
الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد

الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة...
الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها

الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب الفتح وناساف فى مباراة سهلة بمنافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يلتقي قائد المنتخب السعودي الأسبق وفريق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير»