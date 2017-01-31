تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها

لقد وضحت الدراسات الاخيره اليت تعني بتربيه القطط داخل المنزل بكثير من الامور التي يجب مراعاتها عند تربية القطط لاي نوعا كان منهم , ومنها مرض الحساسيه من القطط , وكيف قد يؤثر على الطفل والمراه اثناء تربيتها داخلالمنزل او النوم معها في الفراش , وعن ماهيه حساسية القطط، فهو نوع من انواع الحساسيه من الحيوانات وغاليا ماتكون تعاني منها أنت شخصيا اذا كنت من هواة مربيين القطط , او لو كنت تعرف اشخاصا يحبون ذلك .

ولكي نلقي نظره على هذا الموضوع اليكم التالي ..

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كثيرا ماقد تثير تربية القطط في المنازل بعض التساؤلات واهمها الامراض الناجمه عنها , و ياتي السؤال : هل ستسبب لك هذه القطة بالحساسية؟ ان مرض حساسية القطط هو من أكثر حساسية الحيوانات انتشارا , بيد انه على عكس مايتوقعه البعض , فقد لا يعود السبب في هذه الحساسية إلى الشعر او الفرو من القطط، , فهو ياتي من البروتينات الموجودة ايضا في لعاب القطه أو البول أو حتى من خلال خلايا الجلد الميتة.

ويعتبر ان اكثر الأشخاص الذين يعانون من حساسية القطط هم دوما يمتلكون أجهزة مناعية حساسة جدا , ويثبتو اخطائهم في تربية القطط وتعريض الجهاز المناعي الى الامراض .

وتعتبر من بين الأمور غير المؤذية كخلايا الجلد الميت المتطايرة من القطط ومن خلال البكتيريا أو الفيروسات التي تقوم بمهاجمه الجسم، فينتج عنها أعراض كثيره منها حساسية القطط على المصاب بها .

كما وان كنت غير مصاب بحساسية القطط , فان الامر هذا قد يكون سببه القطط التي تعيش خارج المنزل , واليت تتسبب بـ تفاقم أي حساسية أنت مصاب بها عاده , وتزيد منها , وذلك نتيجة لطلع النحل أو التراب أو مسببات الحساسية المختلفه , و التي تجلبها عن طريق فرو القطه

تعرف على أعراض الإصابة بحساسية القطط :

الاصابه بالعطس والسعال

الاصابه بالشرى أو طفح جلدي وهو الذي يبرز على الوجه والصدر

الشعور بحكة واحمرار شديد في العينين

ظهور احمرار الجلد وبالأخص المناطق التي كانت على تقارب مباشر مع القطط

حدوث سيلان واحتقان وحكة داخل الجيوب الانفيه وفي خارج الأنف.

ومن الطبيععي أن حساسية القطط , دوما ماظهر خلال دقائق أو تستغرق بضع ساعات، من المؤسف انه لا يوجد حتى الان أي طريقة تساعد في محاولة منعها او التعرض لها ولخطر الإصابة بهذه الحساسية.

تعرف كيف تقوم بمعالجة حساسية القطط :