تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز إطلاق بوابة حساب المواطن الالكترونية وإتاحة التسجيل فى البرنامج بحضور وزير العمل السعودي كابتن نيوز اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين كابتن نيوز إدانة مملكة البحرين لهجوم الفرقاطة السعودية فى اليمن كابتن نيوز الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد كابتن نيوز تبرأ الشبكة الإخبارية BBC من فبركة خبر العلاقات السعودية الإماراتية: ليست صفحتنا كابتن نيوز الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها كابتن نيوز تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها كابتن نيوز اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه كابتن نيوز اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه كابتن نيوز أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 5:02 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها

لقد وضحت الدراسات الاخيره اليت تعني بتربيه القطط داخل المنزل بكثير من الامور التي يجب مراعاتها عند تربية القطط لاي نوعا كان منهم , ومنها مرض الحساسيه من القطط , وكيف قد يؤثر على الطفل والمراه اثناء تربيتها داخلالمنزل او النوم معها في الفراش , وعن ماهيه حساسية القطط، فهو نوع من انواع الحساسيه من الحيوانات وغاليا ماتكون تعاني منها أنت شخصيا اذا كنت من هواة مربيين القطط , او لو كنت تعرف اشخاصا يحبون ذلك .

ولكي نلقي نظره على هذا الموضوع اليكم التالي ..

اقرأ أيضا...

كثيرا ماقد تثير تربية القطط في المنازل بعض التساؤلات واهمها الامراض الناجمه عنها , و ياتي السؤال : هل ستسبب لك هذه القطة بالحساسية؟ ان مرض حساسية القطط هو من أكثر حساسية الحيوانات انتشارا , بيد انه على عكس مايتوقعه البعض , فقد لا يعود السبب في هذه الحساسية إلى الشعر او الفرو من القطط، , فهو ياتي من البروتينات الموجودة ايضا في لعاب القطه أو البول أو حتى من خلال خلايا الجلد الميتة.

ويعتبر ان اكثر الأشخاص الذين يعانون من حساسية القطط هم دوما يمتلكون أجهزة مناعية حساسة جدا , ويثبتو اخطائهم في تربية القطط وتعريض الجهاز المناعي الى الامراض .

وتعتبر من بين الأمور غير المؤذية كخلايا الجلد الميت المتطايرة من القطط ومن خلال البكتيريا أو الفيروسات التي تقوم بمهاجمه الجسم، فينتج عنها  أعراض كثيره منها حساسية القطط على المصاب بها .

كما وان كنت غير مصاب بحساسية القطط , فان الامر هذا قد يكون سببه القطط التي تعيش خارج المنزل , واليت تتسبب بـ تفاقم أي حساسية أنت مصاب بها عاده , وتزيد منها , وذلك نتيجة لطلع النحل أو التراب أو مسببات الحساسية المختلفه , و التي تجلبها عن طريق فرو القطه

تعرف على أعراض الإصابة بحساسية القطط :

  • الاصابه بالعطس والسعال
  • الاصابه بالشرى أو طفح جلدي وهو الذي يبرز على الوجه والصدر
  • الشعور بحكة واحمرار شديد في العينين
  • ظهور احمرار الجلد وبالأخص المناطق التي كانت على تقارب مباشر مع القطط
  • حدوث سيلان واحتقان وحكة داخل الجيوب الانفيه وفي خارج الأنف.

ومن الطبيععي أن حساسية القطط , دوما ماظهر خلال دقائق أو تستغرق بضع ساعات، من المؤسف انه لا يوجد حتى الان أي طريقة تساعد في محاولة منعها او التعرض لها ولخطر الإصابة بهذه الحساسية.

تعرف كيف تقوم بمعالجة حساسية القطط :

  • حاول عدم القيام بأي اتصال مع القطط بتاتاً ولو لوقت بسيط
  • حاول توخي الحذر من أصدقائك الذين يملكون قططاً في المنزل، فكثيرا مايكون هناطك شعر للقطه عالقا بهم وبملابسهم
  • في حال كنت تملك قطاً في المنزل ننصحك بالتخلص منه كي لاتزداد أعراض حساسية القطط لديك
  • لو حدث ولم تتمكن من التخلص من هذا القط، فلابد عليك من تحديد أماكن تواجده في المنزل والتاكد من عدم وجوده في فراشك وغرفتك الخاصه
  • وجوب التنظيف الدائم واليومي لزوايا المنزل باستمرار ونحاولة التخلص من السجاد الذي قد تعلق به خلايا الجلد الميتة التي توزعت هنا وهناك من القطه
  • وجوب التاكد من تنظيف فرو وشعر القط بشكل مستمر
رابط مختصر
كلمات دليلية
حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
مستجدات قضية خلع الفنان حسين فهمي من سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي

مستجدات قضية خلع الفنان حسين فهمي من سيدة الاعمال...
وزارة الزراعه المصرية : ارتفاع سعر الدولار هو سبب ارتفاع اسعار الدواجن والذرة الصفراء

وزارة الزراعه المصرية : ارتفاع سعر الدولار هو سبب...
البصل وكيفية علاجه لنزلات البرد والزكام

البصل وكيفية علاجه لنزلات البرد والزكام
ابرز فوائد الثوم الصحيه وكيف يمكن ان نستخدمه بحكمة

ابرز فوائد الثوم الصحيه وكيف يمكن ان نستخدمه بحكمة
أفضل طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد عند الاطفال

أفضل طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد عند الاطفال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير» بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا