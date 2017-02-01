تراجع اسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر وبلوغ سعر عيار 21 قيمة 127.22 ريال

2017 02 01

في اخبار ومستجدات النشرة الاقتصاديه الصباحيه هذا اليوم الاربعاء بتاريخ 1 فبراير 2017 , فقد شهدت اسواق المال ومحلات الصاغه تراجعا طفيفا لـ أسعار الذهب اليوم , بالمملكه العربيه السعوديه ومصر , وذلك ضمن التعاملات المسائية بتسعيرة جنيهين , حيث سجل عيار الذهب في مصر عيار 21 قيمة مبلغ 630 جنيه مصري , ولقد اصبحت تسعيرة التحديث الاخير في سوق الذهب لـ اسعار الذهب هذا اليوم بهذا النحو ..

سجل عيار 18 : قيمة 542.55 جنيها

سجل عيار 21 : قيمه 630 جنيها

سجل عيار 24 : قيمة 723.40 جنيه

سجل سعر الجنيه : قيمة 5046 جنيها

فيما سجل السعر العالمى لاوقية الذهب : قيمة 1206 دولار

فيما جاء هذا التراجعلـ اسعار الذهب , بشكل البسيط , وذلك نتيجه هبوط سعر الأوقية العالمية بقيمةوصلت الى خمسه دولار، بيد انه شهد تراجعا في المعدن النفيس ضمن أعلى مستوياته , وذلك بما يزيد عن أسبوع مع ارتفاع سعر الدولار قبيل قرار من البنك المركزى الأمريكى , بما يخص أسعار الفائدة في صباح هذا اليوم.

وهو الذى كان يتوقع أن يتم ظهور توجهات السياسة نقدية خلال العام الحالي 2017 .

ومن الجدير ذكره ان سعر الذهب قد تأثر الذهب بشدة بسبب اسعار الفائدة، وبشكل خاص فى الولايات المتحدة الامريكيه حيث شهد سعر الذهب بعملية ارتفاع الفائدة إلى تراجع سعر الذهب , وذلك لانه شهد اقبالا على الاستثمار فى الدولار في الفتره الماضيه .