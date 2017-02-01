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تراجع اسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر وبلوغ سعر عيار 21 قيمة 127.22 ريال

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 6:45 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
تراجع اسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر وبلوغ سعر عيار 21 قيمة 127.22 ريال
في اخبار ومستجدات النشرة الاقتصاديه الصباحيه هذا اليوم الاربعاء بتاريخ 1 فبراير 2017 , فقد شهدت اسواق المال ومحلات الصاغه تراجعا طفيفا لـ أسعار الذهب اليوم , بالمملكه العربيه السعوديه ومصر , وذلك ضمن التعاملات المسائية بتسعيرة جنيهين , حيث  سجل عيار الذهب في مصر عيار 21 قيمة مبلغ 630 جنيه مصري , ولقد اصبحت تسعيرة التحديث الاخير في سوق الذهب لـ اسعار الذهب هذا اليوم بهذا النحو ..
  • سجل عيار 18 :  قيمة 542.55 جنيها
  • سجل عيار 21 : قيمه 630 جنيها
  • سجل عيار 24 :  قيمة 723.40 جنيه
  • سجل سعر الجنيه : قيمة 5046 جنيها
  • فيما سجل السعر العالمى لاوقية الذهب : قيمة 1206 دولار
 فيما جاء هذا التراجعلـ اسعار الذهب , بشكل البسيط , وذلك نتيجه هبوط سعر الأوقية العالمية بقيمةوصلت الى خمسه دولار، بيد انه شهد تراجعا في المعدن النفيس ضمن أعلى مستوياته , وذلك بما يزيد عن أسبوع مع ارتفاع سعر الدولار قبيل قرار من البنك المركزى الأمريكى , بما يخص أسعار الفائدة في صباح هذا اليوم.
وهو الذى كان يتوقع أن يتم ظهور توجهات السياسة نقدية خلال العام الحالي 2017 .
ومن الجدير ذكره ان سعر الذهب قد تأثر  الذهب بشدة بسبب اسعار الفائدة، وبشكل خاص فى الولايات المتحدة الامريكيه حيث شهد سعر الذهب بعملية ارتفاع الفائدة إلى تراجع سعر الذهب , وذلك لانه شهد اقبالا على الاستثمار فى الدولار في الفتره الماضيه .
بلوغ سعر الذهب اليوم في الاسواق المالية بالسعودية بتسعيرة الريال السعودي 1 فبراير 2017
الوحدة السعر بالريال السعودى سعر بالدولار الأمريكى
تسعيرة الذهب عيار 24 145.39 ريال $38.77
تسعيرة الذهب عيار 22 133.28 ريال $35.54
تسعيرة الذهب عيار 21 127.22 ريال $33.92
تسعيرة الذهب عيار 18 109.05 ريال $29.08
تسعيرة الذهب عيار 14 84.81 ريال $22.62
تسعيرة الذهب عيار 12 72.70 ريال $19.38
قيمه أوقية الذهب 4,522 ريال $1,206
قيمة جنيه الذهب 1,018 ريال $271.39
قيمة كيلو الذهب 145,394 ريال $38,768
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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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