تراجع اسعار الذهب اليوم في السعودية ومصر وبلوغ سعر عيار 21 قيمة 127.22 ريال

في اخبار ومستجدات النشرة الاقتصاديه الصباحيه هذا اليوم الاربعاء بتاريخ 1 فبراير 2017 , فقد شهدت اسواق المال ومحلات الصاغه تراجعا طفيفا لـ أسعار الذهب اليوم , بالمملكه العربيه السعوديه ومصر , وذلك ضمن التعاملات المسائية بتسعيرة جنيهين , حيث سجل عيار الذهب في مصر عيار 21 قيمة مبلغ 630 جنيه مصري , ولقد اصبحت تسعيرة التحديث الاخير في سوق الذهب لـ اسعار الذهب هذا اليوم بهذا النحو ..
- سجل عيار 18 : قيمة 542.55 جنيها
- سجل عيار 21 : قيمه 630 جنيها
- سجل عيار 24 : قيمة 723.40 جنيه
- سجل سعر الجنيه : قيمة 5046 جنيها
- فيما سجل السعر العالمى لاوقية الذهب : قيمة 1206 دولار
فيما جاء هذا التراجعلـ اسعار الذهب , بشكل البسيط , وذلك نتيجه هبوط سعر الأوقية العالمية بقيمةوصلت الى خمسه دولار، بيد انه شهد تراجعا في المعدن النفيس ضمن أعلى مستوياته , وذلك بما يزيد عن أسبوع مع ارتفاع سعر الدولار قبيل قرار من البنك المركزى الأمريكى , بما يخص أسعار الفائدة في صباح هذا اليوم.
وهو الذى كان يتوقع أن يتم ظهور توجهات السياسة نقدية خلال العام الحالي 2017 .
ومن الجدير ذكره ان سعر الذهب قد تأثر الذهب بشدة بسبب اسعار الفائدة، وبشكل خاص فى الولايات المتحدة الامريكيه حيث شهد سعر الذهب بعملية ارتفاع الفائدة إلى تراجع سعر الذهب , وذلك لانه شهد اقبالا على الاستثمار فى الدولار في الفتره الماضيه .
|الوحدة
|السعر بالريال السعودى
|سعر بالدولار الأمريكى
|تسعيرة الذهب عيار 24
|145.39 ريال
|$38.77
|تسعيرة الذهب عيار 22
|133.28 ريال
|$35.54
|تسعيرة الذهب عيار 21
|127.22 ريال
|$33.92
|تسعيرة الذهب عيار 18
|109.05 ريال
|$29.08
|تسعيرة الذهب عيار 14
|84.81 ريال
|$22.62
|تسعيرة الذهب عيار 12
|72.70 ريال
|$19.38
|قيمه أوقية الذهب
|4,522 ريال
|$1,206
|قيمة جنيه الذهب
|1,018 ريال
|$271.39
|قيمة كيلو الذهب
|145,394 ريال
|$38,768