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تحديث واتس اب وإطلاق خاصية مشاركة الموقع لحظه بلحظه

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 9:46 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
تحديث واتس اب وإطلاق خاصية مشاركة الموقع لحظه بلحظه

اهتمت الاخبار التقنيه هذا اليوم بتسليط الضوء على اخر تحديثات تطبيق واتس اب الجديده لشهر يناير 2017 , والتي شملت كثير من الخصائص الفريده , وفي مقدمتها خاصية مشاركة الموقع عبر منصة واتس اب وذلك بشكل لحظي , اي لحظه بلحظه , وعنها فقد تم نشر الخبر وتاكيده رسميا على حساب  الموقع المشهور ” واتساب ” عبر موقع التدوين المصغر تويتر يُعني بالحديث عن المزايا التي لازالت قيد التجربه .

وذلك بشكل شامل بنشر صور تخص الميزة الجديدة على التطبيق وفي برنامج التراسل الفوري واتس اب , حيث انها تتيح للمستخدمون تفعيل كثير من المزايا داخل منصة التطبيق والعمل على مشاركة مواقعهم لحظيًا , وذلك ضمن المحادثات الجماعية.

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وعنها فقد صرح حساب WABetaInfo@ على ان تلك الميزة باتت متوفره الان في نسخة الإصدار التي تحمل رقم 2.17.3.28 من تطبيق التراسل الفوري والاجتماعي واتس اب , وذلك على نظام آي أو إس , وايضا عبر نسخة الإصدار التي تحمل رقم 2.16.3999+ والخاص بـ نظام أندرويد.

فيما قام المسؤولون عن تحديثات تطبيق واتس اب عبر الحساب بتوضيح عدة امور , وتسهيلها من خلال ابراز وشر لقطتين للميزة، على أن ميزة “الموقع الحيّ”باسم  Live Location يعمل على متابعه الموقع الحي لأعضاء المجموعة الآخرين , وحاليا هي خاصيه معطلة بشكل افتراضي .

ولقد جاء ظهورهذا الامر  في الصورة الأولى , بشكل خيار مشاركة الموقع وهو معطل Off، ويوجد في الاسفل خيار “أظهر لأصدقائي” Show My Friends، وفي الصورة الأخرى , بروز الميزة القابلة للتفعيل ومدتها دقيقة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو خمس دقائق، أو ربما يمكن للمستخدم ان يختار تفعليها لأجل غير معلوم .

ومن الجدير بالاشاره أن تطبيق “آيمسج” iMessage الذي يهتم بشركة آبل , اصبح حاليا يتيح ميزة مشابهة منذ سنوات، وهي الميزه التي تمكن المستخدم من عملية طلب أو بدء إرسال موقعه الجغرافي مع مستخدم آخر.

وعلى اثرها فقدحصل تطبيق واتس اب على نظام آي أو إس , وقد كان تحديدا في يوم الثلاثاء الماضي , حيث انه انتشر عنه خبر توفير ميزة جديدة تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل , في حال عدم توفر اتصال بشبكة الإنترنت , واتمام الامر بسهوله بعد عمل جدولة الرسائل ليتم إرسالها لدى الرجوع ومعاودة الاتصال بالانترنت عبر الهاتف المحمول .

ومن الجدير ذكره انه بات حاليا بإمكان مستخدمي واتس اب الآن إرسال حتى ثلاثون صورة أو فيديو في ذات الوقت , وهو الأمر الذي شكل حاجة أساسية لمستخدمون كثر عبر التطبيق .

ومن جهه اخرى فقد عملت واتس اب على إعادة تصميم الشاشة التي تم تخصيصها , للعمل على تخزين البينات على الجهاز Storage Usage بهدف اتاحة إمكانية إدارة مساحة التخزين على الجهاز عن طريق حذف بعض من الانواع المحدده من الملفات , مثال على ذلك , الفيديوهات, محادثات محددة .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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