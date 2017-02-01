تبوك.. إلقاء القبض على شاحنة بها أطعمة منتهية الصلاحية “فاسد” فجر اليوم

2017 02 01

ففى إطار الحماية والدويات التى تقوم بها القوات لحماية المواطنين, فقد تمكنت دوريات أمن طرق مخرج ضباء فى منطقة تبوك, فجر اليوم بالنجاح فى إلقاء القبض على وافد يقوم بقيادة شاحنه توزيع مواد غذائية وبعد أن تم تفتيشها تبين بانها تحتوي على بضاعة منتهية الصلاحية.

وقال مصدر لصيفحة سبق السعودية, بأن الشاحنة كانت فى طريقها إلي ضباء, وذلك بهدف التوزيع, وتم تسليم الوافد والمضبوطات التى كانت بحوزته إلي جهة الإختصاص.

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