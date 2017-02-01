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تبوك.. إلقاء القبض على شاحنة بها أطعمة منتهية الصلاحية “فاسد” فجر اليوم

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 4:55 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
تبوك.. إلقاء القبض على شاحنة بها أطعمة منتهية الصلاحية “فاسد” فجر اليوم

ففى إطار الحماية والدويات التى تقوم بها القوات لحماية المواطنين, فقد تمكنت دوريات أمن طرق مخرج ضباء فى منطقة تبوك, فجر اليوم بالنجاح فى إلقاء القبض على وافد يقوم بقيادة شاحنه توزيع مواد غذائية وبعد أن تم تفتيشها تبين بانها تحتوي على بضاعة منتهية الصلاحية.

وقال مصدر لصيفحة سبق السعودية, بأن الشاحنة كانت فى طريقها إلي ضباء, وذلك بهدف التوزيع, وتم تسليم الوافد والمضبوطات التى كانت بحوزته إلي جهة الإختصاص.

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فاطمة محمد العلي من محافطة الشرقية - الإحساء , حاصلة على شهادة بكالوريوس اعلام قسم صحافة بتقدير جيد جدا ،ابلغ من العمر 26 عاماً ، اعمل كمحررة في جريدة كابتن نيوز .
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