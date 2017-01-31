تبرأ الشبكة الإخبارية BBC من فبركة خبر العلاقات السعودية الإماراتية: ليست صفحتنا

2017 01 31

قامت الشبكة الإخبارية المعروفة BBC الإخبارية, بالتبرأ من الخبر المفبرك الذى قد تم نسبه إلي موقعها وتم تدواله عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

حيث قال الشبكة عبر الموقع الخاص بها BBC عربي: “بأنه قد انتشر فى بعض من المواقع الإخبارية خبر مزيف يدعي بأن موقع بي بي سي عربي قام بنقل تصريحات تم نسبها إلي مسؤول إستخباراتي سعودي بشأن الأوضاع فى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة”.

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وقامت قناة بي بي سي الإخبارية العربي بأن هذا الخبر المفبرك تم نشره على صفحة مزيفة تحاكي نفس تصميم صفحات موقع بي بي سي.

وقامت بي بي سي بالإيضاح إلي متابعي موقعها بان لا علاقة لها بمثل هذه الأخبار المفبركة والكاذبة التى يجري تداولها على شبكة الإنترنت على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفى تأكيدات للمؤسسة الإخباري اوضحت إحتفاظها بحقها فى إتخاذ التدابير القانونية ضد أي جهة أو شخص يثبت ضلوعه فى مصل هذا السلوك المخالف للقاونو وقواعد العمل فى الصحافة.

وجدير بالذكر بأن الدكتور انو قرقاش, وزير الدولة للشوؤن الخارجية الإماراتي, قد قام بوصف محاولات البعض بإستهداف العلاقات الإماراتية السعودية بالسمجة, مؤكدا بان التحالف بين الدولتين سوف يبقي صلبا إلي الأبد.

وقام الدكتور “قرقاش” فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر, بانه من يقوم بالوقوف خلف هذه الإدعاءات هي جماعة الإخوان وإيران.

وقال فى تصريح له اليوم الثلاثاء: “بأن التلفيق الإعلامي الذى يعمل على إستهداف العلاقات الإماراتية السعودية شديد السماجة, ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران, ونزداد تصميما على أن يبقي التحالف سدا عربيا صلبا”.

وأضاف: بانه من الضروري بان تقوم القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة, وسوف يتم كشف دور الإخوان وإيران فى محاولة استهداف المشاريع العربية الناجحة.