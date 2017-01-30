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تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير»

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 6:45 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير»

فمن المقرر بان يلتقي فى يوم الأربعاء القادم, المنتخب الوطني الاول لكرة القدم مع نظيره منتخب بوركينا فاسو وسيكون ذلك فى ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى الجابون, على أرض ملعب دانجو ندجي وسيكون ذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

ويجدر الإشارة إلي أن المنتخبان لم يلتقوا فى تاريخهما إلا فى ستة مباريات فقط, منهم مباراة واحدة فى دورة الألعاب الافريقية ومباراتين فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية, هذا بالإضافة إلي ثلاث مباريات ودية, وقد انتهت أربعة مباريات منهم بتحقيق الفوز لصالح المنتخب الوطني, فيما لم يستطيع منتخب بوركينا فاسو تحقيق الفوز فى أية مباراة منهم, كما قد انتهت مبارتان بينهما بتحقيق التعادل الإيجابي.

وعن المنتخب المصري فقد قام بإحراز ١٥ هدفا فى شباك بوركينا فاسو عن طريق تسهة لاعبين وكانوا: حسام حسن “ثلاثة اهداف”, علي أبو جريشة “ثلاثة أهداف”, عبدالله السعيد “هدفين”, كما قد قام كلا من هاني رمزي وأحمد صلاح حسني وعبد الحليم علي, وأحمد حسام ميدو, وفاروق جعفر, وأحمد بلال, بتحقيق هدف واحد فقط فى مرمي بوركينا فاسو.

هذا وقد قام المنتخب الوطني بالمحافظة على نظافة شبامه فى مباراتين كما جاء اللاعب حازم إمام كأكثر لاعب قام بالمشاركة ضدهم برصيد أربعة مباريات.

كما قام المنتخب البوركيني بإحراز سبعة أهداف فى مرمي مصر ولم ينجح فى ان يحافظ على نظافة شباكة فى أي مواجهة, وقد جاء اسماعيل كودو كأكثر لاعب قام بالمشاركة ضدنا برصيد مباراتين فقط.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

فقد تقابل المنتخبان أكثر من مرة سابقة, حيث قاموا بلعب ستة مباراة كانت الاولي منهم فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية فى عام ١٩٧٣, وحقق منتخب الفراعنة فى حينها أربعة اهداف مقابل هدفين.

وكانت المباراة الثانية فى منتصف نهائي كأس الأمم الإفريقية فى عام ١٩٩٨ التى تم إقامتها فى بروكينا فاسو, ونجح وقتها المنتخب الوطني فى إقصاء أصحاب الأرض من البطولة, بهدفي الإسطورة حسام حسن, قبل أن يقوم الفراعنة بمواصلة مشوارهم ويفوزوا بلقب البطولة على حساب جنوب إفريقيا.

ثالث مباراة كانت بين المنتخبين كانت فى منافسات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام ٢٠٠٠ وحقق وقتها الفراعته الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين, حيث قام كلا من اللاعبين أحمد صلاح حسني, حسام حسن, هاني رمزي وعبد الحليم علي, بالتسجيل لمنتخب مصر.

وبعد هذه المباريات قام كلا من المنتخبين بخوض ثلاث مباريات ودية, كانت المباراة الأولي فى شهر يناير ٢٠٠٢ وتعادلا فى خلالهما بنتيجة ٢-٢ والثانية كانت فى شهر يناير ٢٠٠٤, وتعادلا بنتيجة ١-١, والأخيرة كانت فى شهر فبراير ٢٠١٦, وحقق الفراعنة الفوز بتيجة ٢-٠.

التاريخ يقف فى صف منتخب مصر ضد منتخب بوركينا فاسو فى المباراة القادمة

فمع النظر إلي المباريات السابقة بتفوق المنتخب المصري بنسبة كبيرة على بوركينا فاسو, حيث كان الفوز حليف الفراعنة فى أربعة مباريات, مقبل تحقيق التعادل فى مباراتين, بينما لم يحقق منتخب الخيول الفوز مطلقا على المنتخب المصري الوطني, وفى خلال هذه المواجهات استطاع المنتخب المصري بان يسجل ١٥ هدفا فى شباك بوركينا فاسو, بينما قد اكتفي الخيول بتسجيل ٧ أهداف فقط فى شباك الفراعنة.

ومن الجدير بالذكر بان مباراة مصر وبوركينا فاسو سوف يتم إقامتها فى تمام الساعة مساء الأربعاء القادم, بتوقيت القاهرة, على أرض استاد “لاميتي” فى العاصمة الجابونية لبرافبل, بالتوفيق للمنتخب المصري.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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