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بعد قرار منع اللاجئين من دخول امريكا ” فايبر Viber ” تعلن عن تقديم خدمات مجانيه للمتضررين

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 1:35 صباحًا
2017 02 01
2017 02 01
بعد قرار منع اللاجئين من دخول امريكا ” فايبر Viber ” تعلن عن تقديم خدمات مجانيه للمتضررين

لقد ورد في جديد اخبار التكنولوجيا وتقنية المعلوامات هذا اليوم 31 يناير 2017 , انتشار اعلان قدمته شركة فايبر لخدمة التراسل الفوري Viber , يهدف الى توفير مكالمات مجانية لمستخدميها المتضررين من القرارات الاخيره اليت تم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب ” واصداره قرارا يفيد بمنع مواطني سبعة دول من دخول الولايات المتحده لمدة اربعه سنوات , وكان من بينها سوريا واللاجئين السوريين , منعهم منعا بات من الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وهو الامر الذي بادرت من خلاله شركة فايبر , بنشر تغريدة عبر حساب الشركه الرسمي قبل يومين في تويتر , عبرت فيها  بتوضيح عدة امور , من بينها اتاحة المكالمات الصوتية الهاتفية إلى أي خط أرضي أو محمول لاولئك اللذين تضرروا من قرارات ترامب الاخيره ومنعهم من دخول امريكا , واكدت الشركه انه ستعمل على إجراءات تفيدهم عبر الخدمة , المنتشره بين مستخدميها في الولايات المتحدة ولجميع مستخدميها في الدول المتضررة منها سوريا والعراق , وفتح باب الخدمات بشكل مجااني لهم .

كما ونوهت انه بات على مستخدمو الخدمة ان يقوموا باستخدام تلك الخدمات المجانيه وفورا عبر خاصية فايبر أوت Viber Out , وهي خاصيه تفيد المستخدمون بـ إجراء المكالمات الصوتية بشكل مجاني طالما كان الإتصال بين أي رقم أرضي كان أو محمول , شرط ان يكون داخل الأراضي الأمريكي واستخدامه من قبل مستخدم أخر يكون متواجدا في داخل نطاق دول إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان ” اي الدول الممنوعه من دخول امريكا ”

ومن الجدير ذكره ان رئيس امريكا الجديد ” ترامب ” قد قام بالتوقيع في تاريخ يوم الجمعه الماضي 27 يناير الجاري، وترسيم قرار يقتضي بمنع دخول مواطني سبع دول ” اصحاب الدين الاسلامي ” إلى داخل اراضي الولايات المتحدة، لمدة لاتقل عن 90 يوما , وهو الامر الذي كان ينص عليه في تعليق استقبال جميع اللاجئين لوقت محدد وضحه بنحو 120 يوما , كما وان ترامب قام بحظر إستقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير معلوم .

وعن خدمات فايبر المجانيه للمتضررين من قرارات ترامب , فانها لم تكن الوحيده التي بادرت بهذا الشان , بل ايضا هناك خدمة آير بي إن بي Airbnb، المتخصصة في تأجير واستئجار الغرف السكنية , والتي قامت في تاريخ يوم السبت الماضي ببالعمل على توفير أماكن مجانية مؤقتة لضم المتضررين من قرار المنع وخاصة العالقين في مختلف المطارات عالميا , وغرضها من ذلك اظهار تفاعل جيد ومساعدة المتضررين من القرار الذي اتخذه ترامب .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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