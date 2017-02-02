برج الاسد | حظك اليوم الخميس 2 فبراير/شباط 2017 في العمل والصحة والحب

2017 02 02

يبحث الكثيرون عن توفعات حظك اليوم في شكل تسليه او حتى تصديق تام بهذا الامر , ويراودهم شعور بحب الفضول للتعرف على ماقد يبشرهم او يخيفهم من غدا وكيف قد يكون شكل الواقع الذي يرسمه لهم الحظ من خلال البحث عن حظك اليوم وتوقعات الابراج لكل برج في الحب والعمل والصحه والاسره والمجتمع .

ومن هنا انطلق علم الفلك والابراج وبرع فيه كوكبه من نجوم وعلماء الابراج في عالمنا العربي , وبات هناك طابع لكل برج ومميزات وتوقعات سنويه وشهريه ويوميه , وفي هذا اليوم نسلط الضوء على حظك اليوم لمولود برج الاسد وماقد يخبأه له الطالع في توقعات الابراج فبراير 2017 .

حظك اليوم برج الاسد في العمل والمال :

في الوقت الحالي، امورك لا تسير كما تحب وتتمنى ، فأنت ترهق نفسك بكثير من الأعمال بيد ان سوء الحظ يلازمك ولا تجد مخرج من الدائره التي تدور حولها , وهذا الامر يؤثر على صحتك ورغبتك في العمل والانتاج بشكل كبير , فيجب أن تقتنع بأن الأمور تتغير ولا تبقى على حال واحد , وربما قد يستحيل حدوث الشيء في بعض الاوقات , فحاول ان تنسى وترفه عن نفسك قليلاً عندما لا تسير الأمور كما تتوقع وترتجي من الله الافضل وتعمل على المستقبل بجد .

حظك اليوم برج الاسد في الحب والزواج :

قد ترى في هذا اليوم نفسك في مواقف حرجة مع الحبيب والشريك , وقد تشعر في هذه الأثناء بالضعف , الا انه شعور ربما يزيد في طاقتك بالتأكيد لكن بشكل عشوائي وغير متناغم مع الواقع الذي تتعايش به عاطفيا , فحاول ان تتوخى الحذر اذا أردت أن تنجز تقدما في حياتك العاطفيه , فان بعض التصرفات قد تخلق العديد من المنافسين والمعارضين لك , وربما قد لاتجلب لك سوى المتاعب .

حظك اليوم برج الاسد في الصحة والحياة :

انت ايها الاسد تستحق قوة في عزيمتك الجسميه , كما ان هذا اليوم يوم حظك صحيا , ولكن يجب عليك ان لا تنسى أن الحياة تحمل أشياءً أخرى غير الاهتمام بالصحه والغذاء , فأنت تسعى بمثابرة شديدة لكي تكون الافضل فيها ولكن عليك أيضًا تقبل النكسات التي ربما لايوجد لها سبب , واعطِ لنفسك المزيد من الساعات راحة البال والمكوث في المنزل حتى تحظى ببعض الوقت والراحة , وهو امر نفسي مهم يساعدك الاستمتاع بالنجاح. اسمح لنفسك بالانجراف لبعض الوقت , وإلا فسوف تمضي الحياة وتتركك خلفها .