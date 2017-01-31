بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن الاربعاء 1 فبراير وتوفير رابط الدخول على البوابه وطريقة الالتحاق بها

2017 01 31

في ظل انتشار الاخبار المستجده كل ساعه عن البوابه الوطنيه باسم ” حساب المواطن ” والتي سيتم اطلاقها من قبل وزارة العمل والتنميه الاجتماعية في المملكه العربيه السعوديه , واطلاق البرنامج الالكتروني الخاص بتسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي لنيل بدلات الضمان التي اتاحتها الوزاره في تحديثات القرارات الخاصه بها قبل ايام .

فقد تم الاعلان اخيرا عن موعد اطلاق باب التسجيل وتدشين رابط الدخول على موقه نظام حساب المواطن الالكتروني والذي يخدم الفئه المستفيده من مبالغ ومعاشات الضمان الاجتماعي بشكل شهري والتعرف على الشروط والبيانات المختصه بضرورة قبول كل فرد شبق له التسجيل في البرنامج .

وبدورنا عبر موقع ” كابتن نيوز ” نوفر لكم جديد الانباء التي تنشرها وكالات الانباء السعوديه حول هذا الامر , ومنها صحيفة سبق وجريدة الرياض وعكاظ , حيث اعلنت وسائل الصحافه والاعلام السعودي بفتح باب التسجيل في نظام حساب المواطن بدء من تاريخ يوم غد الاربعاء 1 فبراير 2017 – 4 جمادى الاول 1438 .

وعليها فقد اعربت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تسجيل اسماء جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي بشكل الي ضمن منصه برنامج “حساب المواطن” وهو برنامج يخدم جميع فئات المدتمع السعودي من اصحاب الحاجه الى مساعدات اجنماعيه , يتم تامينها من قبل وزارة التنميه الاجتماعيه بشكل شهري في شكل مبالغ تصرف لهم وتسد احتياجاتهم من تغذيه وفواتبر كهرباء ومياه ووغيرها .

ولقد قامت الوزاره بالعمل على تدشين حملة التسجيل في بوابة حساب المواطن بشكل الكتروني لتسهيل دخول المستفيدين الى البوابه بشكل شهري وتحديث بياناتهم ومايلزمهم حتى يمكنهم الحصول على المبالغ الشهريه مع البدلات المستحقه لكل فرد بحسب حالته الاجتماعيه .

كما وانها وضحت انه بات بالامكان الان على جميع المسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي ان يبادروا بالتسجيل في برنامج حساب المواطن في حال تم تطابق جميع شروط البرنامج عليهم مع البيانات الخاصه بهم واعتمادها من قبل ادارة الموقع ” حساب المواطن ”

ولقد أوضح ” المهندس ماجد العصيمي ” المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة ، على أنه تم إلحاق مستفيدي الضمان وجميع التابعين لهم كأسرة وليس كأفراد , كما هم مسجلون بشكل متطايق في نظام الضمان مع اتاحة إضافة تابعين، ونوه من خلال ذلك على أنه بإمكان رب الأسرة ان يبادر بالتسجيل ومن ثم الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن , والعمل على ادخال واضافه أي تابعين آخرين معه في الاسره , ولغير مشمولين في برنامج الضمان الاجتماعي .

كما وقد دعا العصيمي من جانبه , جميع المواطنين إلى عدم التعامل مع المواقع التي يتم طلب كافه البيانات الشخصية فيها , بغرض اتمام التسجيل في برنامج حساب المواطن، وذلك بخطوه منه للتشديد على عدم إفشاء المعلومات الشخصية والخاصة الى الجهات الغير الرسمية،وعليها فقد اكد أن البوابة الإلكترونية الخاصه بـ برنامج حساب المواطن .

تعتبر الان هي القناة الوحيدة التي يتم من خلالها تسجيل البيانات في البرنامج بشكل سري ومتكامل لكل مستفيد من المان الاجتماعي حاملا للجنسيه السعوديه .

وعليها فقد قام العصيمي بلفت الانتباه إلى أنه سيتم الاعلان عن النطاق الرسمي لها في وقت لاحق

وضمن عمليات التوافق على التنفيذ في برنامج حساب المواطن اليا , فمن المقرر ان تتم دراسة ملفات المستفيدين , وذلك بعد اكتمال التسجيل لكل فرد في نطاق البرنامج , والذي يتم عليه تقرير أهلية الأسر المتقدمة، واستكمال تسجيل جميع المؤهلين لما يخص نظام الدعم التلقائي .

ومنها فقد بات من السهل جدا ان يقوم كل مواطن ملتحق بالضمان على تسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق عملية التحويل المصرفي والذي سيتم مكتملا بعد ادخال رقم ايبان كل فرد في نطاق البيانات التي يتضمنها حساب المواطن ضمن اليه التسجيل .

ويتم هذا مع العلم انه سيكون صرف البدلات للأسر المستحقة في التاريخ الذي يسبق تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تطال المواطن , حيث ان مخرجات التسجيل سيتم العمل على عرضها كامله على لجنة وزارية مسؤولة عن برنامج حساب المواطن , والعمل على تقييم كافة النتائج منها ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها .

كما وسوف يعتمد فتح باب استقبال تسجيل المواطنين عبر البرنامج عبر البوابة الإلكترونية الخاص بنظام وبرنامج حساب المواطن في يوم غد الأربعاء عبر الرابط الرسمي الذي طرحته وزارة العمل والخاص بصفحة الدخول على حساب المواطن .. والدخول من هنا .. https://ca.gov.sa/

فيديو توضيحي لمحطة ” العربية ” خاص بتغطيه برنامج حساب المواطن وطريقة الالتحاق بالبرنامج الكترونيا ..