تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز إطلاق بوابة حساب المواطن الالكترونية وإتاحة التسجيل فى البرنامج بحضور وزير العمل السعودي كابتن نيوز اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين كابتن نيوز إدانة مملكة البحرين لهجوم الفرقاطة السعودية فى اليمن كابتن نيوز الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد كابتن نيوز تبرأ الشبكة الإخبارية BBC من فبركة خبر العلاقات السعودية الإماراتية: ليست صفحتنا كابتن نيوز الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها كابتن نيوز تربية القطط والحساسية الناتجه عنها.. تعرف على طرق محاربتها كابتن نيوز اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه كابتن نيوز اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه كابتن نيوز أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

انفجار معبد بوذي فى تايلاند اليوم يتسبب فى مقتل 4 أشخاص

آخر تحديث : الإثنين 30 يناير 2017 - 4:22 مساءً
2017 01 30
2017 01 30
انفجار معبد بوذي فى تايلاند اليوم يتسبب فى مقتل 4 أشخاص

فعلي إثر إنفجار قنبلة يدوية الصنع, فى معبد بوذي, فى ولاية شاشوينجساو بشرق تايلاند, لقي أربعة أشخاص مصرعهم, وذلك حسب ما قام موقع “روسيا اليوم” بنشره ونقله, عن وكالة “نوفوستي” الروسية.

وقامت وسائل الإعلام المحلية, اليوم الإثنين, بالإفادة بان جميع ضاحيا هذا التفجير الذى وقع فى ليلة يوم الأحد, هم من السكان المحليين الذين قاموا بالمشاركة فى مهرجان فى المعبد.

اقرأ أيضا...

بدورها قامت الشرطة بالإعلان عن إعتقال اثنين من السكان المحليين بسبب الإشتباه بتورطهما فى تنفيذ هذا الهجوم, موضخة بان المشتبه بهما من أعضاء عصابة إجرامية, وان هذا الهجوم قام بإستهداف خصومًا من جماعة أخري.

رابط مختصر
كلمات دليلية
احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه

اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع...
كندا: مصابين وقتلي فى هجوم مسلح استهدف مصلين فى مسجد بمدينة كيبيك

كندا: مصابين وقتلي فى هجوم مسلح استهدف مصلين فى...
إشتباكات عنيفة بشرق أوكرانيا تتسبب فى مصرع خمسة أشخاص

إشتباكات عنيفة بشرق أوكرانيا تتسبب فى مصرع خمسة أشخاص
الأردن: مصرع مواطن أردني بطلقات نارية .. ومقتل أربعة من الشرطة الأردنية فى إشتباكات مع مسلحين

الأردن: مصرع مواطن أردني بطلقات نارية .. ومقتل أربعة...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير» بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر هدف محمود كهربا وكسر صيام المنتخب المصري امام المغربي لاعوام وكيف كانت ردة فعل لاعبين المغرب بعد الخسارة استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا