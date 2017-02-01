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اليمن.. مقتل أبي علي اللحجي زعيم القاعدة فى ضواحي الحوطة بمحافظة لحج

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 4:46 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
اليمن.. مقتل أبي علي اللحجي زعيم القاعدة فى ضواحي الحوطة بمحافظة لحج

ففى فجر يوم الثلاثاء تم مقتل تنظيم القاعدة فى محافظة لحج, عمار قائد, وهو المكني بـ أبي علي اللحجي, وكان ذلك فى خلال عملية دهم قامت بها قوات الشرطة اليمنية لمنزله فى إحدي ضواحي مدينة الحوصة عاصمة لحج, والتى تبتعد مسافة تبلخ نحو الـ ٥٠ كلم شمالي عدن.

وفى تصريحات لمدير شرطة محافظة لحج, العميد صالح السيد, قال بان عملية نوعية قامت وحدة قوات مكافحة الإرهاب التابع لشرطة محافظة لحج قامت بتنفيذها بمساندة من قوات الجيش بمداهمة منزل القيادي فى القاعدة عمار قائد بهدف ان يتم اعتقاله, إلا أنه رفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على الشرطة فإشتبكت معه وقتلته فى الحال.

ومقتل زعيم القاعدة فى محافظة لحج القريبة من عدني يأتي فى إطار الحملة الواسعة التى تقوم بها أجهزة الأمن بدعم من قوات التحالف لتعقب العناصر المشبوهة والخلايا النائمة للقاعدة وداعش فى محافظات عدن ولحج وأبين, وكان ذلك بعد أن تم دحر ميليشيات القاعدة من المناطق الساحلية بجنوب اليمن.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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