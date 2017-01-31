الفتح وناساف فى مباراة سهلة بمنافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا

2017 01 31

فمن المقرر بأن يلاقي نادي الفتح نظيره نادي ناساف قرشي الأوزبكي فى منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك على إثر تحقيقة الفوز على الحد البحريني بتسجيل أربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى قام بالجمع بين الفريقي على أرض ملعب بونيودكو فى طشقند فى ضمن الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال آسيا لعام 2017.

وبتحقيق هذا الفوز سوف يقوم نادي ناساف بمواجهة فريق الفتح السعودي فى ضمن الدور التميهيدي فى يوم السابع من شهر فبراير فى المملكة العربية السعودية.

فيما قد انتقل الحد البحريني إلي المنافسة فى دور المجموعات من كأس الإتحاد الآسيوي لعام ٢٠١٧ حيث يقوم باللعب فى ضمن المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا, والتى تقوم أيضا بضم القوة الجوية العراقي والصفاء اللبناني والوحدة السوري.