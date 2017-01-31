الفتح وناساف فى مباراة سهلة بمنافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا

فمن المقرر بأن يلاقي نادي الفتح نظيره نادي ناساف قرشي الأوزبكي فى منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك على إثر تحقيقة الفوز على الحد البحريني بتسجيل أربعة أهداف دون رد فى اللقاء الذى قام بالجمع بين الفريقي على أرض ملعب بونيودكو فى طشقند فى ضمن الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال آسيا لعام 2017.
وبتحقيق هذا الفوز سوف يقوم نادي ناساف بمواجهة فريق الفتح السعودي فى ضمن الدور التميهيدي فى يوم السابع من شهر فبراير فى المملكة العربية السعودية.
فيما قد انتقل الحد البحريني إلي المنافسة فى دور المجموعات من كأس الإتحاد الآسيوي لعام ٢٠١٧ حيث يقوم باللعب فى ضمن المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا, والتى تقوم أيضا بضم القوة الجوية العراقي والصفاء اللبناني والوحدة السوري.