السيطرة على حريق يلتهم مكتب التموين والفاعل لقوات الأمن “انا فاض بيا الكيل”

2017 02 01

فقد قام عامل مصري بإشعال النيران فى مكتب التموين التابع لمركز مينا القمح فى محافظة الشرقية بشمال مصر, فى صباح اليوم الأربعاء, وذلك بعد أن إخفاقه المتكرر فى إستخراج البطاقة التموينية لاسرته, دون حدوث أية اصابات أو خسائر بشرية.

وحسب ما ورد فى موقع “البداية”, تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير البحث الجناهئي يفيد بضبط “خ.م.ع” الذى يبلغ من العمر ٣٢ عاما, ويقيم فى مركز منيا القمح, متهما بإشعال النيران فى مؤسسة حكومة.

وأوضحت تحريات رجال المباحث بان هذا المواطن قام بالطلب مرارا إستخراج البطاقة التموينية لكي يتم صرف السلع الإستراتيجية “السكر والزيت والأرز” دون جدوي, وبعد أن فشل اليوم الأربعاء, سحب كميه من النزين من الدراجة البخارية الخاصة به وقام بسكبها على مكتب التموين فى منيا القمح وأشعل النيران فيه.

وقامت قوة من ضباط المباحث تحت رئاسة النقيب أحمد شويخ معاون مباحث المركز, وتم إلقاء القبض عليه,وقام المتهم بالتأكيد فى أقواله بأنه فاض به الكيل بعد ترددة الكثير على مكتب التموين لإستخراج البطاقة التموينية, دون جدوي من الموظفين, مما قد عمل هذا على دفعه بإشعال النيران لإستعاجلهم فى إنهاء أوراقه, حسبما قال فى أقواله, وقد نجح الاهلي من إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد فرار الموظفين هربا من شباك المكتب.

وقام مصدر أمني بالتأكيد على ان الحادث لم يسفر عن أية اصابات بشرية, وتم السيطرة عليه, والتحفظ على المواطن المتهم قبل أن يهرب بالدراجة البخارية, وتم تحرير محضر له تحت رقم ٣٩٣٤ جنح منيا القمح لسنة ٢٠١٧ وتولت النيابة متابعة التحقيقات.

وجدير بالذكر بان نظام بطاقة التموين يتيح للمواطن المصري بان يحصل على السلع الغذائية والخبز بأسعار مخفضة, وذلك طبقا لعدد الأفراد المتواجدة فى الأسرة.