السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من قبل بنك التنمية الاجتماعية

2017 01 31

ضمن مستجدات الاخبار الاوليه اليت تم نشرها في صحف المملكه العربية السعوديه , قرار مجلس الشورى بمطالبه بنك التنمية الاجتماعية , بالعمل بشكل تمهيدي على رفع قيمة القروض وقيمه راتب المستفيد, في الاطار الذي يخدم مصلحة المواطن السعودي والبنك في ان واحد .

وعليها فقد اءت القرارات من قبل جلس الشورى بالتناقش والتحاور لابراز تقرير يتم من قبل هيئة مكافحة الفساد السنوي خلال العام المالي 1436 -1437 .

والعمل على ذلك في وقت قريب , وخلال جلسة سرية قد تكون في احد ايام الأسبوع المقبل , وتحديد يوم الأربعاء بعد القادم , عملية خضوع المجلس والاعضاء على مناقشة التقرير السنوي الأخير الخاص بـ بنك التنمية الاجتماعية” والمشهور باسم بنك التسليف في مامضي .

ومنها ضرورة العمل بكل التوصيات اليت تصب في مصلحة لجنة الأسرة والشباب في المجلس التي طالبت برفع قيمة القروض القائمه على الانتاج , بطريقة الكميه والكيفيه معا , وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركه التي من أجلها تم انشاء هذه القروض .

كما وان الاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض يعتبر مطلب هام , ويجب متابعتها ليساعد ذلك في دوام تسليم أموال البنك .

ومن الجدير بالاشاره ان لجنة الأسرة , سعت مؤخرا الى تحسين نسبه التحصيل والعمل على تقديم الخدمات التي تعود بها الى الارتفاع المطلوب والذي قد يبدا من 29 في المئة إلى 40 في المئة , وذلك خلال العام التقريري 1436 ـ1437 .

فيما ان الشورى قد لاحظت أن معدل القروض الإنتاجية في سنة التقرير نزل وتم انخفاضه من 190 ألف إلى 126 ألف , وعليها فقد جاءت رؤية اللجنه المنظمه باهميه رفع قيمة القرض من قيمة 60 ألف , والعمل على زيادته الى الحد الأعلى للراتب من 10 الآف إلى مستوى اكبر , فهذا الامر قد يكون بابا يتم فتحه لـ مجال اوسع أمام دخول عدد اكبر من الشرائح وبكميه اكثر من ذي قبل .