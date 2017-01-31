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السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من قبل بنك التنمية الاجتماعية

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 11:46 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من قبل بنك التنمية الاجتماعية

ضمن مستجدات الاخبار الاوليه اليت تم نشرها في صحف المملكه العربية السعوديه , قرار مجلس الشورى بمطالبه بنك التنمية الاجتماعية , بالعمل بشكل تمهيدي على رفع قيمة القروض وقيمه راتب المستفيد, في الاطار الذي يخدم مصلحة المواطن السعودي والبنك في ان واحد .

وعليها فقد اءت القرارات من قبل جلس الشورى بالتناقش والتحاور لابراز تقرير يتم من قبل هيئة مكافحة الفساد السنوي خلال العام المالي 1436 -1437 .

والعمل على ذلك في وقت قريب , وخلال جلسة سرية قد تكون في احد ايام  الأسبوع المقبل , وتحديد  يوم الأربعاء بعد القادم , عملية خضوع المجلس والاعضاء على مناقشة التقرير السنوي الأخير الخاص بـ بنك التنمية الاجتماعية” والمشهور باسم بنك التسليف في مامضي .

ومنها ضرورة العمل بكل التوصيات اليت تصب في مصلحة لجنة الأسرة والشباب في المجلس التي طالبت برفع قيمة القروض القائمه على الانتاج , بطريقة الكميه والكيفيه معا  , وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركه التي من أجلها تم انشاء هذه القروض .

كما وان الاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض يعتبر مطلب هام , ويجب متابعتها ليساعد ذلك في دوام تسليم أموال البنك .

ومن الجدير بالاشاره ان لجنة الأسرة , سعت مؤخرا الى تحسين نسبه التحصيل والعمل على تقديم الخدمات التي تعود بها الى الارتفاع المطلوب والذي قد يبدا من 29 في المئة إلى 40 في المئة , وذلك خلال العام التقريري 1436 ـ1437 .

فيما ان الشورى قد لاحظت أن معدل القروض الإنتاجية في سنة التقرير نزل وتم انخفاضه من 190 ألف إلى 126 ألف , وعليها فقد جاءت رؤية اللجنه المنظمه باهميه رفع قيمة القرض من قيمة 60 ألف , والعمل على زيادته الى الحد الأعلى للراتب من 10 الآف إلى مستوى اكبر , فهذا الامر قد يكون بابا يتم فتحه لـ مجال اوسع أمام دخول عدد اكبر من الشرائح وبكميه اكثر من ذي قبل .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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