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الدول التي منعها ترامب – قرارات ترامب بحظر دخول مواطنين من دول إسلامية

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 1:30 صباحًا
2017 02 01
2017 02 01
الدول التي منعها ترامب – قرارات ترامب بحظر دخول مواطنين من دول إسلامية

فقد قام الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب بإتخاذ العديد من القرارات ومن خلال هذا التقرير سوف ننشر لكم تفاصيل القرار الأبرز والإجابة على تساؤل العديد عن ما هي الدول التى منعها ترامب, حيث قام ترامت بتوقيع قرارا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين السوريين إلي الأراضي الأميريكية, وايضا يمنع أن يتم إصدار تأشيرات دخول لمواطني ست دول إسلامية أخري, وهو ما عدة حقوقيون تمييزا ضد طائفة المسلمين ومخالفا للدستور الأميركي.

حيث قال ترامب بعد التوقيع الذي كان أمس الجمعة, بان القرار يقوم بمنع دخول من وصفهم بإرهابي الإسلام المتطرف, وأضاف”بأننا نريد فقد بأن نقبل فى بلادنا هؤلاء الذين يدعمون بلادنا ويحبون شعبنا بعمق”.

حيث قد نصل القرار الذى جاء تحت عنوان “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلي الولايات المتحدة” –  على تعليق برنامج دخول اللاجئين بالكامل لمدة أربعة أشهر علي الأقل, وذلك حتي يتم إتخاذ إجراءات تدقيق جديدة أكثر صرامة.

كما قام هذا القرار بمنع اللاجئين السوريين بالتحديد من الدخول إلي الولايات المتحدة الأميريكية إلي أجل غير مسمي, أو إلي أن يقرر الرئيس بأنهم لم يعودوا بشكلون اي خطر, مستنيا بذلك “الأقليات الدينية”, فى إشارة إلي المسيحيين السوريين.

وقد تضمن البند السادس من القرار تقديم وزيري الدفاع والخارجية بعد تسعين يوما من الآخ خطة لكي يتم عمل مناطق آمنة للسوريين فى داخل سوريا وفى مناطق حدودية, إلي أن يتم إعادة توطينهم أو ترحيلهم إلي دولة ثالثة.

وكما ورد فى اخبار سوريا العاجلة اليوم بان القرار التنفيذي هذا يحظر دخول الزوار مع سبع دول إسلامية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل, وقام البيت الأبيض بالإعلان بأن الدول هي اليمن والسودان والصومال وليبيا والعراق وإيران وسوريا.

من جانبها قامت جماعات حقوقيه وشخصيات من الحزب الديمقراطي والعديد من خبراء مكافحة الإرهاب بالتنديد بالإجراءات التى تصنف ضحايا النزاعات فى الخانه نفسها مع من يتم وصفهم بالمتطرفين الذين يددونهم.

حيث قال المدير التنفيذي للإتحاد الأمريكي للحريات المدنية, انتوني روميرو, بأن “إجراءات التدقيق القصوي ما هي إلا مجرد تعبير للتمييز ضد المسلمين”.

وتابع روميرو بان هذا القرار الذى يحدد دولا إسلامية دون سواها إنما يشكل إنتهاكا صريحا للدستور الأميريكي الذى يحظر التمييز على أساس الدين.

وهو ما إستنكره وقام بالذهاب إليه ستيفين ليجومساكي, وهو كبير مستشارين سابق فى المواطنة والهجرة بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما, الذى قال بإن إعطاء الأولوية للمسيحيين قد يكون غير دستوري.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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