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الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 5:28 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
الداخلية السعودية : العثور على 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة والقبض على المتورطين بتهريبها

في بيان صدر لوزارة الداخلية السعوديه صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 جمادى الاول 1438 – 31 يناير 2017 , بعملية مداهمه و القبض على متورطين كان قد سبق لهم التورط في اعمال منافيه اخرى , وايجاد بحوزتهم ماياقرب 2.3 مليون قرص إمفيتامين , والقبض عليهم في جدة متلبسين , والتحقيق في السااعت القليله القادمه في قضيتهم .

ولقد صرح صباح اليوم المتحدث الأمني لوزارة الداخلية , على أنه تم ايجاد الاقراص الممنوعه بحوزتهم في إطار تنفيذ الجهات الامنيه لمهامها اليوميه , والرجوع الى مقر وادراة  الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات لتسليمهم المتورطين بالتهريب والتحقيق معهم فورا .

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فيما قد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تستهين بعمليات تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتاجون) من دول اخرى إلى المملكة  العربية السعوديه , والعمل ترويجها داخل المملكه .

وهو الامر الذي قامت على اثره مجموعه من عناصرها بتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر ” انواع مختلفه من الكبسولات المعروفه بمخدرات ” وقد تمكنوا من إدخالها إلى المملكة بالتهريب , حيث تم تكثيف إجراءات التحري عنها، وتم بعون الله , العمل على تحديد موقع تخزين المواد المهربة الواقع في مدينة جدة والعمد فورا على متابعة الامر .

فقد تمت مداهمتهم من قبل عناصر الامن والشرطه بوزارة الداخليه , والامساك بخليه العناصر المتورطة في ذلك أثناء وجودهم بالموقع، والقبض عليهم فورا , ولقد ورد في التحقيقات بان عددهم بلغ ثلاثه متورطين كان منهم إثنان يحملون الجنسيه السعوديه والثالث يحمل الجنسيه الصينيه .

ومنها فقد تم القبض عليهم وهم في حوزتهم ضبط (2.300.000) إمفيتامينمن نوع كبتاجون , ولقد كانت مخبأة في صناديق نحاسية , عثر عليها في داخل آلة ميكانيكية بموقع المداهمه .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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