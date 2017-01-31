الحكومه السعودية توافق على قرار تنفيذ ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا بشكل موحد

2017 01 31

في اخر اخبار المملكه العربيه السعوديه , ومن جديد ماتقدمت به الاخبار اليوميه المحليه , وخبر الموافقة على اتمام واعتماد توحيد ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خليجيا وبشكل موحد , فقد تراس اجتماع مجلس دول الخليج العربي في صحف الاخبار الصباحيه اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , في الجلسة التي تم عقدها للاتفاق على كثير من البنود المستجده بين دول الخليج العربي , وتعيين في مجلس الوزراء في مستهل الجلسة .

ولقد تم بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ،بعملية التوجيه والنظرفي قرار مجلس الشورى الصادر برقم ( 16 / 10 ) وتاريخ 25-4-1438هـ ، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الموحدة لكلا من ضريبة القيمة المضافة والقيمه الانتقائيه , الموحده بالنسبه الى دول مجلس التعاون ودول الخليج العربية ، وعمل بند خاص بـ الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجمع , وقد أعد من جانبه مرسوم ملكي بهذا .

اقرأ أيضا...

ولقد اقيمت هذه الجلسه بعد ظهر يوم امس الاثنين في قصر اليمامة بالعاصمه الرياض , والعمل على الاطلاع من قبل خادم الحرمين الشريفين المجلسعلى كافه ماشمله الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية , والامور التي جرت وتم الاتفاق عليها في هذا الاتصال , في اطار البحث للعلاقات التاريخية وتطورات الأوضاع في العالم و المنطقة .

كما ولقد تم بحث نطاقات الشراكة الاستراتيجية للقرن الواحد والعشرين والامرو الهامه المختصه بـ الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري ، والتأكيد على تاصيل وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ” المملكه والولايات المتحده ” وما جاء به الاتصال من تطابق في وجهات النظر في كثير من الامور وفي الملفات التي تم بحثها ومن ضمنها الوقوف في وجه الإرهاب ومحاربته مع شتى نواحي التطرف ومن يعمل على نمويلها ووضع الآليات المناسبة لهذا الامر .

وجاء من جانبه ” خادم الحرمين الشريفين ” عملية الاطلاع في المجلس على مباحثاته مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وما تم خلالها من عرض واستهداف للعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى الافكار والمجالات بين البلدين , ومنافشه مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية .

وهو الامر ذاته في الرساله التي تسلمها من فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية بعملية استقباله , لـ معالي نائب رئيس حكومة صربيا وزير التجارة والسياحة والاتصالات رئيس الوفد الاقتصادي الصربي , مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالبوسنة والهرسك وزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية مع ” ميركو شاركوفيتش ” رئيس الوفد الاقتصادي البوسني .

ولقد تم التوضيح من قبل ” الدكتور عادل بن زيد الطريفي ” معالي وزير الثقافة والإعلام ، في حديث جاء البيان فيه عبر وكالة الأنباء السعودية ، بعد انتهاء الجلسة , بالاقرار على أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، جملة من الموضوعات في الشأن المحلي والداخلي بالمملكه , وقد تم تثمين إنجازات رجال الأمن البواسل في مختلف قطاعات الأمن والامان والمحرابه من اجل الوطن .

وما يقومون به من جهود في مكافحة الإرهاب على الجبهتين الداخليه والخارجيه , وعبر في اشاره منه إلى نتائج التحقيقات التي توصلت إليها الجهات الأمنية بعد مداهمة وكرين لمجموعا ارهاب متطرفه في مدينة جدة، والتي أكدت مدى مدى خطر تلك المنظمات والجماعات الارهابيه , وكان في حديثه تعبير واضح بتقديم التقدير والاعتزاز بجميع رجال الأمن الأوفياء على ما يقومون بتقديمه من جهود وتضحيات وبطولات ضد التنظيمات الإرهابية التي تستهدفتوحيد واستقرار المملكة وامانها وجميع مقدراتها وشبابها والآمنين في كل نواحيها وابناء هذا الوطن .