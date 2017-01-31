التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب

2017 01 31

ففي جديد اخبار نادي الشباب اليوم قامت إدارة النادي بإصدار بيانا قامت فيه بالتأكيد على نيتها عمل تحقيق داخلي مع اللاعب محمد العويس ومن يتطلب التحقيق معه من داخل النادي لكي يتم الحفاظ على حقوق النادي, وقد جاء نص البيان: عطفا على الملابسات التى حدث فى تعاقد اللاعب “محمد خليل العويس” مع نادي الأهلي, ما سابها من سلبيا, حيث إنها قد احتوي على العديد من المخالفات الجسيمة للنظام الأساسي للإتحاد السعودي لكرة القدم واللائحة الداخلية لنادي الشباب, وعقد اللاعب, وأوضاع اللاعبين, ولائحن الإحتراف.

ولكي يتم الحفاظ على حقوق النادي الرياضية والمادية والمعنوية والأخلاقية فقد قرر مجلس إدارة نادي الشباب فى اجتماعة فى أثناء الجلسة الرابعة بتاريخ ٢٥-١-٢٠١٧ بأن يتم تشكيل لجنة للقيام بالتحقيق مع اللاعب “محمد العويس”, وكل من يتطلب الأمر التحقيق معه من داخل النادي حتي يتم الحفاظ على كافة حقوق النادي على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من فريق قانوني وإداري وفني من التاليه أسماؤهم: الممثل القانوني للنادي, المحامي ماجد محمد قاروب, أو من يقوم بتمثيله من مكتبه بقسم الرياضة والترفيه, مزيد سعود السبيعي وهو أمين عام النادي, محمد محمد جاد شكا, مدير عام كرة القدم.

وتقوم اللجنة التى تم تشكيلها للتحقيق بالعمل على التوصل إلي كافة الحقائق التى تحفظ كافة حقوق النادي, ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بالإستعانه بمن تراه من القانونيين والفنيين والخبراء, استرشادا بنص المادة ٥/٥٧ من لائحة الإحتراف وأضاع اللاعبين وانتقالاتهم, وبما يقوم بالإتفاق مع القوانين واللوائح الرياضية والقوانين ذات العلاقة.

وتقوم اللجنة بالعمل على الإنتهاء من أعمالها فى خلال مدة اسبوعين على أقصي تقدير, ويتم رفع نتائج التحقيقات والتوصيات إلي رئيس النادي, وتعامل جميع أعمال اللجنة ومحاضرها بسرية كاملة وذلك لكي يتم الحفاظ على حقوق جميع الاطراف.