تسجيل الدخول
كابتن نيوز
أخر المستجدات
كابتن نيوز استقالة هاني شاكر ورفض نقابة المهن الموسيقية قبولها كابتن نيوز “هجوم فرقاطة”: تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفينة الفرقاطة السعودية كابتن نيوز بعد قرار منع اللاجئين من دخول امريكا ” فايبر Viber ” تعلن عن تقديم خدمات مجانيه للمتضررين كابتن نيوز الدول التي منعها ترامب – قرارات ترامب بحظر دخول مواطنين من دول إسلامية كابتن نيوز اخبار سوريا اليوم – تأكيد القوات السورية الديمقراطية تسلمها العربات الأمريكية المصفحة كابتن نيوز تعرف على اسعار استخراج الوثائق قبل الشروع في اتمامها بتسهيل من قطاع الاحوال المدنية المصرية كابتن نيوز مستجدات اخبار حساب المواطن – مكافآت الطلاب لا يتم إحتسابها ضمن الدخل كابتن نيوز السعودية.. مطالبة الشورى برفع قيمة راتب المستفيد والقروض من قبل بنك التنمية الاجتماعية كابتن نيوز التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب كابتن نيوز اخبار اليمن اليوم – تعرف على اسره الذهب اليمنية التى استهدفتها قوات الجيش الامريكي فى اليمن

التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 11:40 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
التحقيق مع محمد العويس بواسطة لجنة مشكلة بتكليف من إدارة نادي الشباب

ففي جديد اخبار نادي الشباب اليوم قامت إدارة النادي بإصدار بيانا قامت فيه بالتأكيد على نيتها عمل تحقيق داخلي مع اللاعب محمد العويس ومن يتطلب التحقيق معه من داخل النادي لكي يتم الحفاظ على حقوق النادي, وقد جاء نص البيان: عطفا على الملابسات التى حدث فى تعاقد اللاعب “محمد خليل العويس” مع نادي الأهلي, ما سابها من سلبيا, حيث إنها قد احتوي على العديد من المخالفات الجسيمة للنظام الأساسي للإتحاد السعودي لكرة القدم واللائحة الداخلية لنادي الشباب, وعقد اللاعب, وأوضاع اللاعبين, ولائحن الإحتراف.

ولكي يتم الحفاظ على حقوق النادي الرياضية والمادية والمعنوية والأخلاقية فقد قرر مجلس إدارة نادي الشباب فى اجتماعة فى أثناء الجلسة الرابعة بتاريخ ٢٥-١-٢٠١٧ بأن يتم تشكيل لجنة للقيام بالتحقيق مع اللاعب “محمد العويس”, وكل من يتطلب الأمر التحقيق معه من داخل النادي حتي يتم الحفاظ على كافة حقوق النادي على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من فريق قانوني وإداري وفني من التاليه أسماؤهم: الممثل القانوني للنادي, المحامي ماجد محمد قاروب, أو من يقوم بتمثيله من مكتبه بقسم الرياضة والترفيه, مزيد سعود السبيعي وهو أمين عام النادي, محمد محمد جاد شكا, مدير عام كرة القدم.

وتقوم اللجنة التى تم تشكيلها للتحقيق بالعمل على التوصل إلي كافة الحقائق التى تحفظ كافة حقوق النادي, ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بالإستعانه بمن تراه من القانونيين والفنيين والخبراء, استرشادا بنص المادة ٥/٥٧ من لائحة الإحتراف وأضاع اللاعبين وانتقالاتهم, وبما يقوم بالإتفاق مع القوانين واللوائح الرياضية والقوانين ذات العلاقة.

وتقوم اللجنة بالعمل على الإنتهاء من أعمالها فى خلال مدة اسبوعين على أقصي تقدير, ويتم رفع نتائج التحقيقات والتوصيات إلي رئيس النادي, وتعامل جميع أعمال اللجنة ومحاضرها بسرية كاملة وذلك لكي يتم الحفاظ على حقوق جميع الاطراف.

رابط مختصر
كلمات دليلية
فاطمة محمد العلي من محافطة الشرقية - الإحساء , حاصلة على شهادة بكالوريوس اعلام قسم صحافة بتقدير جيد جدا ،ابلغ من العمر 26 عاماً ، اعمل كمحررة في جريدة كابتن نيوز .

مقالات ذات صلة

عرض المزيد
فيلم “sing” الكرتوني وانتظار ستة دول لعرضه رغم قرصنته على بعض مواقع الانترنت

فيلم “sing” الكرتوني وانتظار ستة دول لعرضه رغم قرصنته...
تحقيق رقم قياسي ليلة راس السنه في مبيعات وصلت الى 240 مليون دولار من منتجات اب ستور

تحقيق رقم قياسي ليلة راس السنه في مبيعات وصلت...
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
*نص
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة معاينة قالب - NewsBT الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

أحدث المقالات
......
رياضة ومباريات
الفتح وناساف فى مباراة سهلة بمنافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يلتقي قائد المنتخب السعودي الأسبق وفريق جمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو والتفوق الكاسح للمنتخب الوطني «تقرير» بعد صدمة حسام باولو.. الزمالك يتمسك بإستعادة خالد قمر