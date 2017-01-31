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اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 4:26 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
اقامة حفل روتانا الفني في عروس البحر الاحمر جده واحياءه على ارض الجوهره المشعه

في ليله من ليالي الفن السعودي والطرب العربي الاصل , تم احياء حفل مجموعه روتانا الفني , تحت ضوء قمر سماء عروس البحر الاحمر جدة , وتم اختيار ارض ملعب الجوهرة المشعه مكانا يزيد من رونق الحفل واحياءه ليلة الثلاثاء 30 يناير 2017 , فقد برق نجم الفنانين السعودين في هذا الحفل ومنهم الفنان محمد عبده الذي اطرب الجمهور والحضور بصوته وكلمات اغنياته .

وتم الحفل الغنائي السعودي الفني في ليلة من ليالي جدة الجميلة , بحضور جماهير كبيره , اضافت بوجودها حاله من الرونق والفرح في صالة الجوهرة المشعة , التي كانت الاختيار الامثل لاقامة مجموعه روتانا حفلها الفني والذي شارك فيه بالحضور البارز فنان العرب محمد عبده والفنان رابح صقر والفنان العراقي ماجد المهندس .

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كما ولقد وصل محمد عبده مقر الحفل بمعية سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعه محطات روتانا بمجرد وصوله قام بالتوجه الى المسرح وبدأ بالترحيب بالجمهور الكبير الذي بادله التحية بهاله كبيره من التصفيق والترحيب .

واعرب في بدء كلمته بوصله من الغناء جاء في اغنيه ” بصوتك يناديني ” ومن ثم بعدها “بـ ريانة العود ” وبعض من أغانية التي شهد تفاعل كبير من قبل  الجمهور في الصاله , واحياها معه بحرارة , كما وانه غنى من اجمل أغانيه التي أداها في الحفل , وهي “هيا معي , ريانة العود , يمك دروبي , الله عليها , يا راحلة , إختلفنا ”

وبعد تمت خمراسيم اختتام الحل الفني الغنائي بغناء الرائعه الوطنيه “فوق فوق هام السحب يااغلي وطن ” ومن الجدير بالاشاره ان الجمهور قد تفاعل معها كثيرا وقاموا بالرقص على انغامها .

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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