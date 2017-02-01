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اعداد المسجلين في حساب المواطن تصل لمليون حساب وعدد 507 طلب غير مكتمل في اليوم الاول من انطلاقه

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 10:31 مساءً
2017 02 01
2017 02 01
اعداد المسجلين في حساب المواطن تصل لمليون حساب وعدد 507 طلب غير مكتمل في اليوم الاول من انطلاقه

ضمن تفاعل ابناء الشعب السعودي واهتمام وكلات الاخبار العربيه والسعوديه على حد سواء , بنشر مستجدات اخبار حساب المواطن , الذي تدعمه وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه , والذي كانت قد اعلنت عن بدء الدخول عليه الكترونيا والتسجيل بكامل بينات المواطنين حاملي الجنسيه السعوديه , فقد اهتمت الاخبار بنشر الاعداد التي اتمت تسجيل الدخول واكمال البيانات عبر بوابة حساب المواطن الالكترونيه .

حيث بلغت اعدادهم بحسب مانشرته صحيفة الرياض عن برنامج حساب المواطن السعودي 2017 , وعدد إنشاء 1.054 مليون حساب مع عدد 507 تسجيل طلب غير مكتمل ويحتاج للتحديث في البينات والانتظار لوصول الرساله النصيه على الهاتف الجوال باتمام العمليه بنجاح ” عملية الدخول على حساب المواطن وتسجيل الاسم الصحيح مع البينات الشخصيه ”

وعليها فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مساء اليوم الاربعاء 1 فبراير 2017 , على أن عدد الحسابات المنشأة في موقع ومنصة برنامج حساب المواطن، الذي تم اطلاقه في أول يوم أمس قد بلغ عدد 1.054.589 مليون حساب سعودي , ونوهت على أن عدد الطلبات المكتملة في البرنامج وعلى الموقع حاليا , قد بلغت 547.131 ألف طلب , بيد انه هناك الطلبات الغير المكتملة واليت بلغت عدد 507.458 طلب لم يتم اكتمالهم بعد سواء في البينات او في اخطاء الادخال ولتسجيل من قبل المواطنون .

وبالتوافق مع أخر الإحصائيات صادرة عن الوزارة بدء من تاريخ الاربعاء  الاول من شهر فبراير , وذلك حتى الساعة الثالثة مساء , فقد تمكنت جريدة الرياض وموقعها الالكتروني من الحصول على نسخة منها , وعنها فقد بلغت نسبة المسجلين ضمن جهاز الكومبيوتر بنسبه وصلت الى 12%، و79%  , وذلك عن طريق الدخول والتسجيل من الهاتف المحمول ” الجوال ”

في حين انه قد بلغت اعداد المكالمات الواردة التي استقبلتها خدمة العملاء على الرقم المجاني لمركز حساب المواطن , والاجابه عليها قد استمرت منذ  الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 3:00 مساءً 43.264 ألف مكالمة، بلغ عدد المكالمات المستلمة منها 42.362 ألف مكالمة، وذلك بمعدل بلغ فيه الانتظار بنحو 2:11 دقيقة.

ومن الجدير ذكره ان مواقع التواصل الاجتماعي , ايضا قد ازدجمت فيها المنشورات والصور والاسئله عن برنامج حساب المواطن , فقد بلغ عدد المتابعين للحساب على موقع ” تويتر” بنحو 130.000 ألف متابع، فيما بلغ تفاعل الجمهور على تويتر ومع الحساب في الـ 24 ساعة الماضية حوالي عدد 123.700 تغريدة .

وعليها فقد بلغت التغريدات المحايدة بنسبة 80% , فيما بلغت التغريدات السلبية بنسبه 1% واما عن التغريدات الإيجابية فقد جاءت بنسبة 19%.

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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