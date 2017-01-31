اعتزام اصدار قرار منع ارتداء النقاب في النمسا بجميع المناطق العامه

2017 01 31

ورد في جديد الاخبار العالميه والمتنوعه خبر تم الاقرار على اثره بعزم الحكومه في النمسا , بمنع جميع المنقبات من ارتداء النقاب في الاماكن العامه والشوارع والمجمعات التجاريه , وذلك بقرار رسمي صدر من الحكومه النمساويه بمنع ارتداء «البرقع» في اي مكان عام , وفي تفصيل الخبر اليكم الاتي ..

لقد قام رئيس الوزراء النمساوي “كريستيان كيرن” بالتصريح على أنه سيتم اصدار قرار رسمي قريبا يفيد بمنع ارتداء البراقع بالأماكن العامة في البلاد.

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ولقد جاء ذلك في الفتره التي قام بالاعلان فيها عن هذا الامر وتصريحاته في حملة”حزمة الإنقاذ للائتلاف” وكان التوضيح عليها فقد قال في برنامج الحكومة التي سوف تتم بناء على قوانين صارمه في نهاية العام المقبل 2018م بحسب ما ذكرت مصادر الاخبار العربيه والعالميه .

ولقد استطرد كيرن بقوله في تعليق له يحث من خلاله على قانون الاندماج الذي يهم المسلمين والأجانب في ارجاء البلاد , وذلك باتمام العمل على تطبيق دورات جديدة للاندماج واللغة , والتي سيكون متاح فيها لكافه اللاجئين , المبادره و العمل في مجالات المسؤولية الاجتماعية، وفي المقابل لن يعملوا لهدف الحصول علي يورو واحد في الساعة” .

ومن جهته فقد اضاف بقوله على انه سيتم منع ارتداء الملابس التي تغطي كل الجسم في الأماكن العامة ويقصد بها النقاب او البرقع .

ولقد تم ذلك بناء على تشكل العبارات المفتوحة في نصوص البرنامج الحكومي مصدر قلق لنحو 600 ألف مسلم يقطنون ويسلكون سبل المعيشه في النمسا.

كما ومن الجدير ذكره ان صعود موجة اليمين المتطرف المختلف كليا في النمسا للجميع كانوا من المسلمين او الأجانب، انعكست بشكل بارز على الحياة الاجتماعية في النمسا منذ العام 2015، وتلقد ازدادت بشكل كبير مع حصول مرشح اليمين المتطرف نوربورت هوفر على نسبه تبلغ حوالي 46% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي تمت مؤخرا , والعمل على التقدم الكبير الذي حققه الحزب النمساوي فيها .