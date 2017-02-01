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استقالة هاني شاكر ورفض نقابة المهن الموسيقية قبولها

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 2:23 صباحًا
2017 02 01
2017 02 01
استقالة هاني شاكر ورفض نقابة المهن الموسيقية قبولها

تقدمت الاخبار الفنيه مساء يوم امس الاثنين 30 يناير 2017 , مابين مؤيد ومعارض لطلب استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه الذي يتولاه في نقابة المهن الموسيقيه , حيث قام الفنان والمطرب الكبير هاني شاكر بتقديم استقالته وتعقيبها بكلمة منه قال فيها , قرار استقالتي تم ولا رجعه فيه , على اثر هذا القرار المفاجئ من قبل , قام مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برفض استقالته , و بالإجماع .

حيث تم عمل اجتماع لكافة اعضاء الاداره , واسفر مؤخرا على عدم القبول لطلب استقالة هانى شاكر من منصبه الذى تقدم بها في مساء يوم السبت 28 يناير 2017 , حيث انه ايضا رفض العدول عن قراره بالاستقاله من المنصب .

ولقد صرح ” طارق مرتضى ” المتحدث الإعلامى للنقابه في اخر تصريحات إعلامية، بقوله ” إن أعضاء مجلس الإدارة الرئيسى في العاصمه المصريه القاهره , مع أعضاء مجالس إدارات الفروع واللذين يبلغ عددهم اربعه وعشرون فرع قد اجزموا باتخاذ قرار قرروا الاستقالات الجماعية , وذلك فى حال عدم عدول هانى شاكر عن قراره بترك منصبه “

ولقد جاءت الاضافه من جانبه ” طارق مرتضى ” بقوله للصحافه والاعلام , أن جموع الموسيقيين أعلنوا رفضهم وعدم قبولهم بتاتا بهذا القرار لأن هانى شاكر رمز كبير للغناء المصرى والعربى، ولقد قاموا بالمطالبه بضرورة استكمال مسيرة النجاح والتفاني و العطاء والإنجازات التى قد بدا بها هاني شاكر , منذ ان تولى منصبه في مسؤولية النقابه .

وعنها فقد أعلن جموع الموسيقيين التصدى بكل قوه وحظم , لاي شخص يقوم بالاساءه الى الفنان الكبير هانى شاكر.

ومن الجدير ذكره ان الفنان هاني شاكر كان قد اعلن أعلن عبر صفحته الرسمية على الشبكه الاجتماعيه فيس بوك , بانه انهى قدمته في النقابه وقام بتقديم استقالته من منصب ” نقيب المهن الموسيقية “

وكان أمير الغناء العربى قد كتب في مضمون استقالته : “الى السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة..اشكركم على حالة الصمت والسكوت فى الايام السابقة أمام هذا التطاول والانحطاط وان الاسباب غير المبرر لشخصى ولتاريخى ولأسرتى وايضا اقدمه الى مجلس النقابة من مجموعة معهوده السبل وعلى رأسهم شخصيه تعتبر مسجل خطر ظل شهورا طويلة يعمل على مهاجمتي واهانتي اما الجميع ولم تقم الجمعية العمومية بتحريك ساكنا لمنع هذا التدنى الذى ليس فقط بمليات الاساءه لى ولكن يسئ لنا جميعا , كوننا كيان واحد في النقابه ولنا اسم محترم وقوي وكبير “

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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