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استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 11:00 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
استقالة المدير الفني لنادي ساحل العاج بعد خروج منتخبه المبكر من أمم أفريقيا

ففى إعلان للإتحاد العاجي لكرة القدم اليوم, الأحد, قال فيه بأن مدرب منتخبه الفرنسي ميشال دوسويية قام بالإستقاله من منصبه, وذلك على خلفية الخروج المبكر للمنتخب من منافسات الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية, وفقدانه لقب ٢٠١٥.

وقد ورد فى هذا البيان الخاص بالإتحاد العاجي بأن رئيسيه “يعلن للرأي العام الوطني والدولي أن السيد ميشيال دوسوييه قام بالتقدم بإستقالته”. وقام بالإضافة “بأنه بعد التشاور مع لجنة الطورائ (فى الاتحاد), أخر الرئيس علما بالقرار الصادر عن دوسوييه بالإستقاله”, موجها تحيه إلي طينته الإنسانية وإحترافيته وتواضعه.

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وتجدر الإشارة إلي أن دوسويية قد تم تعيينه فى تموز/يوليو لعام ٢٠١٥ كمدربا لمنتخب ساحل العاج بعد مرور خمس سنوات عرى رأس الجهاز التدريبي لمنتخب غينيا, إلا أنه قد أخفق فى مهمته الصعبة لخلافة مواطنه هيرفيه رينار الذى قام بقيادة ساحل العاجل إلي إحراز اللقب الأفريقي فى غينيا الإستوائية فى مطلع عام ٢٠١٥, وذلك بعد إنقطاع عن الألقاب استمر لمدة ١٣ عاما.

وقامت ساحل العاج بالخروج من البطولة القارة التى يتم إقامتها حاليا فى الغابون حتي يوم الخامس من شباط/فبراير وكان ذلك بعدما تعادل مع توغو سلبا, والكونغو الديموقراطية بنتيجة ٢-٢, ومن ثم خسرت أمام المغرب بنتيجة صفر-١, فى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان مدرب الجزائر التى قامت بالخروج بدورها من الدول الاول برصيد نقطتين أيضا, البلجيي جورج ليكنز هو أول الضحايا لأمم أفريقيا ٢٠١٧, حيث قام أيضا بالإعلان عن استقالته قبل العودة إلي الجزائر, على إثر خروج المنتخب الذى كان من المرحشين البارزين لإحراز اللقب, من منافسات الدور الأول أيضا.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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