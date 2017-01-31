اخر اخبار استعدادت لاعبين الاهلي والاتحاد لديربي جده في الجولة الـ 17 من دوري المحترفين

2017 01 31

في ظل انطلاقة الجولة السابعه عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين , تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية وعشاق الفريقين الاهلي والاتحاد , نحو الجوهره المشعه بعد ايام , في انطلاق موعد مباراة الديربي الساخن , والذي ستشهد على مجرياته ارض الجوهرة المشعة يوم الجمعة المقبل بتاريخ 3 فبراير 2017 , وينتظر الجماهير هذه المواجهه في جده , والتي ستجمع بين الاتحاد وضيفه الأهلي في الجولة المقبله حيث ان الفريقان يتنافسان على مركز الوصافه في البطولة , واليت يحتلها حاليا الاهلي بفارق نفطتان عن الاتحاد جده .

كما ويسعى الاتحاد لتجديد آمال جماهيره في هذه المنافسة , وبلوغ مرحله متقدمه قد تقوده الى لقب الدوري ان حالفه الحظ , وتمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة بالخصوص وان العميد يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق خمسه نقاط عن الزعيم المتصدر في بطولة الدوري .

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ومن جهه اخرى فان فريق الاهلي المنفس الاشرس في هذه البطوله , يريد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري وان يحافظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي في ثلاثه بطولات , وان يتمكن من تضييق السبل بشكل اكبر على المتصدر الهلال , ناهيك على أنه يحتل حاليا المركز الثاني برصيد من النقاط وقدره 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن الزعيم والصداره .

ونجد بان المدير الفني لفريق الاتحاد جدة قد حرص كل الحرص على تجهيز لاعبيه لتلك المباراة وتشجيعهم بالشكل الأمثل لتحقيق الفوز، ومواصلة الفوز بتجديد الامال والطموحات في المنافسة على اللقب الذي يود استغلاله في الروح المعنوية المرتفعة لديهم , بالخصوص بعد فوزهم امام الوحدة بنتيجة هدف نضيف قبل يومين .

في حين يفتقد الاتحاد هذه المره الى أهم ورقة هجومية في لاعبيه , والذي لطالما كان السباق في تحقيق الفوز ولاهداف لنادي الاتحاد , وهو اللاعب المصري محمود كهربا , وغيابه عن ديربي جده بسبب مشاركته مع منتخب بلده في بطولة أمم أفريقيا، ولكن ما يهون على الجهاز الفني وجماهير الفريق هي استعاده نجوميه اللاعب التونسي أحمد العكايشي وانضمامه من جديد الى صفوف الفريق بعد خروج منتخب بلده ” تونس ” من التصفيات .

وعليها فقد بات من المؤكد مشاركته في المباراة اليت ستجمع بين العميد والاهلي يوم الجمعه المقبل .

ومن الجدر ذكره ان مدرب الاهلي “كريستيان جروس ” قد حرص على تهيئة لاعبيه من الناحيه النفسيه , ومطالبتهم باهميه الفوز ونسيان المباريات السابقه ومنها فوز الاهلي على الشباب بنتيجه 3 اهداف لهدف في الجولة الماضية , حيث يتوجب عليهم التركيز حاليا في مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد كي يتمكنوا من الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في هذه الجوله وتقليص الفارق لبلوغ الصداره .