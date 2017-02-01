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اخبار سوريا اليوم – تأكيد القوات السورية الديمقراطية تسلمها العربات الأمريكية المصفحة

آخر تحديث : الأربعاء 1 فبراير 2017 - 12:57 صباحًا
2017 02 01
2017 02 01
اخبار سوريا اليوم – تأكيد القوات السورية الديمقراطية تسلمها العربات الأمريكية المصفحة

قام طلال سلو المتحدث بإسم قوات سوريا الديمقراطية بالتأكيد فى اخبار سوريا العاجلة اليوم لـ “كابتن نيوز” التأكيد على تلقيها لأول مرة نحو عشر عربات مصفحة أميركية, وقال بأن ذلك مؤشر كبير على الدعم الأميريكي لهذه القوات التى تقوم وحدات حماية الشعب الكردية بقيادتها وتضم فصائل عربية صغيرة.

وأضاف طلال سلو فى اتصال مساء اليوم الثلاثاء عبر برنامج السكايب من مدينة الحسكة بشمال شرقي الدولة السورية, بان المصفحات التى تم استلامها وصلت فى عهد الرئيس دونالد ترامب, مشيرا إلي أن القوات سوريا الديقراطية قامت بالطلب من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الحصول على معدات عسكرية متطورة لكي تساعدها فى دعمها فى معركتها لإستعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش “تنظيم الدولة الإسلامية”, ولكنه لم تتلق إلا أسلحة خفيفة وذخائر.

وفى متابعة لـ طلال سلو, قال بأن الإدارة الحالية وعدت بان تقوم بالوقوف إلي جانب هذه القوات فى معاركها ضد تنظيم الدولة, ووصف الحصول على المدرعات بأنها الخطوة الاولي, وقال سلو بان الاتصال مع الإدارة الاميركية الجديدة يتم عبر الغرفة المشتركة لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي.

وفى وقت سابق فى هذا اليوم, قامت وزارة الدفاع الأميريكية “بنتاغون” بالتأكيد لـ “كابتن نيوز” بان واشنطن قامت بتزويد قوات سوريا الديمقراطية وفصائل عربية فى داخلها بعربات مصحفة, وقالت بان هذا الدعم أقرته الإدراة الأميركية السابقة لا الحالية.

وقالت مصادر لكابتن نيوز بأن بعض العربات المصحفة الأميريكية وصلت إلي مدينة عين العرب (كوباني) ي ريف حلب الشرقي, وهو أحد معاقل الفصائل الكردية المسلحة.

وفى تصريحات منفصلة فى اخبار سوريا اليوم, قال مسؤول عسكري أميريكي بالتأكيد بان تزويد قوات سوريا الديمقراطية بالمصفحات ياتي لتمكينها من التقدم إلي الرقة.

حيث قام المتحدث بإسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان بالذكر فى وقت سابق اليوم, بان التحالف قام بتسليم قوات سوريا الديمقراطية عربات مصفحة من نوع “أس.يو.في”. وأضاف دوريان بان تسليم تلك الآليات من قبل التحالف بقيادة واشنطن جاء “استنادا إلي أدونات قائمة”, لا بناء على إذن جديد من إدارة ترامب.

وقام متحدث آخر بإسم البنتاعون بالذكر لأخبار سوريا بأن المصحفات التى تم تسلميها إلي التحالف العربي السوري سوف تقوم بمساعدة مقاتليه بمواحهة العبوات الناسفة التى يقوم تنظيم الدولة الإسلامية بزرعها.

وقد أثار تسليح الوحدات الكردية غصب الدولة التركية, حيث قامت القوات التركية بإستهداف المسلحين الأكراد فى ريف حلب قبل وخلال عملية درع الفرات المستمرة منذ اواخر اغسطس/آب الماضي فى شمالي سوريا.

وفيما يتعلق بعملية “غضب الفرات” التى قد بدأت فى أواخر العام الماضي, صرح مصدر عسكري كردي بان هذه القوات سوف تسعي فى المرحلة القادمة إلي العمل على عزل مدينة الرقة, وقطع الطريق الذى يقوم بربطها بمدينة دير الزور التى يسيطر تنظيم الدولة علي معظمها.

عناصر قوات سوريا الديمقراطية
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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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