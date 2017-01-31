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اخبار اليمن اليوم – تعرف على اسره الذهب اليمنية التى استهدفتها قوات الجيش الامريكي فى اليمن

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 11:33 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
اخبار اليمن اليوم – تعرف على اسره الذهب اليمنية التى استهدفتها قوات الجيش الامريكي فى اليمن

فقد عادت أسرة الذهب اليمنية من جديد إلي الواجهة وذلك بان قيام الجيش الأمريكي بإعلانه شن الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة فى ليل يوم السبت المنصرم, والذى قد أسفر عن مقتل ثلاث قيادات بارزة من تنظيم “القاعدة” وهم: عبد الرؤوف الذهب, وشقيقه سلطان الذهب إلي جانب سيف الجوفي, ونجاه الأخر الأكبر عبد الإله الذهب, وكان ذلك فى خلال عملية قامت بإستهداف منزل عبد الرؤوف فى قريه يكلا, التى تتبع منطقة قيفه فى شمال محافظة البيضاء, وهي المنطقة التى تقع تحت سيطرة الجماعات الحوثية.

عادت أسرة “الذهب” اليمنية إلى الواجهة من جديد بعد إعلان الجيش الأميركي شنه هجوماً على موقع لتنظيم القاعدة ليل السبت الماضي، أسفر عن مقتل 3 قيادات بارزة من تنظيم “القاعدة” وهم عبد الرؤوف الذهب، وشقيقه سلطان الذهب إلى جانب سيف الجوفي، ونجاة الأخ الأكبر عبد الإله الذهب، في عملية استهدفت منزل عبد الرؤوف في قرية يكلا، التابعة لمنطقة قيفة شمال محافظة البيضاء، وهي المنطقة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وهذا لم تكن هي العملية الأولي لقوات الجيش الاميريكي التى تستهدف فيها أسرة “الذهب” والتى تأتي أهميتها من مصاهرتها لأنور العولقي وهو زعيم تنظيم القاعدة فى دولة اليمن, حيث قد تم مقتل “قائد الذهب” شقيق عبد الرؤوف وسلطان, وأربعة من مرافقيه فى شهر سبتمبر ٢٠١٣, بواسطة غارة جوية لطائرة أمريكية بدون طيار قامت بشنها على سيارة كان الذهب يقوم بإستقلالها هو ومرافقوه, فى منطة المناسح التى تتبع مديريات رادع.

ومقتل “قائد الذهب” الذي تزعم فرع تنظيم القاعدة فى محافظة البيضاء جاء كما ورد فى مصادر اخبار اليمن اليوم بعد يوم واخد على زفافه وأشقائه الثلاثة, “عبد الإله وعبد الرؤوف وسلطان”.

وقد خلف قائد الذهب لشقيقه طارق الذى كان تم قتله فى فبراير ٢٠١٢ عي يد أخيه غير الشقيق “حزام الذهب” على إثر خلاف اسري على زعامة القبيلة, وقد ظهر طارق الذهب فى تسجيل مصور وهو يتلقي البيعة من أنصاره, فى منصب أمير جماعة أنصار الشريعة فى رداع, معلنا تأييده لزعيم تنظيم القاعدة فى دولة اليمن نصار الوحيشي, وزعيم التنظيم أيمن الظواهري.

وبعد أن تم قتل طارق وأخيه غير الشقيق حزام, تم إسناد زعامة القبيلة إلي عبد الرؤوف الذهب ويساندة سقيقه عبد الإله.

يشار إلي ان اسرة الذهب هي أسرة “مشيخية” بقيادات قبليه بارزة, تقوم بقيادة منطقة قيفه, وقد احتدم الصراع بين فريقين من أبناء الشبخ أحمد ناصر الذهب على المشيخة, وذلك خلفا لوالدهم الذي تم قتله فى عام ١٩٨٧ فى حرب قبليه, خلفه ابنه الاكبر على الذهب حتي وفاته فى ٢٠١١.

والفريق الأول من أبناء الذهب هم من أبناء الزوجة الاولي “علي وحزام وخالد, وأما الفريق الثاني فهم من أبناء الزوجة الثانية ” أحمد وسلطان, ونبيل, وقائد, وعبد الإله, وعبد الرؤوف وطارق”.

وكان طارق وأشقاؤه قاموا بإستغلال علاقتهم بالقاعدة للعمل على تأسيس نفوذهم والعودة إلي زعامة القبيلة, بعد ان تم تهميشهم من قبل إخوانهم غير الأشقاء.

عملية قتل إبنه العولقي

هذا وقد أسفرت عملية الإنزال العسكري الأميركي كما ورد فى اخبار اليمن العاجلة اليوم بالإسفار عن مقتل الزوجة الثانية لانور العولقي والتى تنتمي إلي اسرة الذهب إلي جانب ابنه العولقي “نورة” والتى تبلغ من العمر ثماني سنوات حيث كانت تقوم بالعيش فى منزل خالها.

هذا ويهد أنول العولقي الامريكي من أصل يمني, وخو أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة, وتم قتله فى غارة أميركية لطائرة درون بدون طيار فى نهاية شهر سبتمبر ٢٠١١ فى محافظة شبوة.

وعمد تنظيم القاعدة إلي القيام بتدريب أعضائة فى العديد من القري والأرياف فى محافظات أبين, البيضاء, شبوه, وكان تنظيم القاعدة قام بالإعلان عن نفسه فى محافظة شبوة ككيان جديد فى عام ٢٠٠٩ بعد أن تم إندماج فرعي اليمن والسعودي تحت مسمي تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب بقيادة ناصر الوحيشي الذي يعد فرعا لتنظيم القاعدة الأمر غير أن هذا الفرع أنشأ جناحا عسكريا تحت مسمي “أنصار الشريعة”, وقد تم اعتبار انور العولقي كمرجيه فقهيه ومشرف سياسي لها.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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