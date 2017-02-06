اخبار اليمن اليوم – إقتراب الجيش اليمني من السيطرة علي ميدي وقتلي حوثيين فى شبوة

2017 02 06

ففى ما ورد فى اخر اخبار اليمن اليمن فنقوم قوات المقاومة الشعبية والجيش اليمني بمواصلة تقدمها على أكثر من نحور فى الإشتباكات مع الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وفى مديرية عسيلان التى تقع فى محافظة شبوة بجنوب شرقي الدولة اليمنية, تم مقتل أربعة من أفراد جماعات مليشيات الحوثي وصالخ, وجنديان من الجيش الوطني والمقاومة فى اشتباكات وقعت فى وادي السادة فى المديرية.

وكما ورد فى اخبار اليمن العاجة فتشهد مديريتا عسيلان وبيحان فى شبوة المواجهات العنيفة بمختلف انواع الأسلحة بين الجيش اليمني والمقاومة من جهة, ومليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة أخري.

ويأتي ذلك هذا التطور بعد أن قامت مقاتلات التحالف العربي يوم أمس بتكثيف غارتها الجوية على مواقع الحوثيين وحلفائهم فى مدينة المخا, وإعلان الجيش اليمني السيطرة الكاملة على المواقع الجديدة, ومقتل ٢٤ من مسلحي الحوثي وقوات صالح الوالية لهم فى معارك وقعت فى مدينة ميدي بمحافظة حجة فى شمالي غرب البلاد.

وقد صرح مصدر فى القوات الحكومية لأخبار اليمن اليوم بأن أكثر من ٣٥ غارة جوية قامت بإستهداف عددا من المواقع فى مدينة المخا الإستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب على ساحل البحر الأحمر فى غربي البلاد, وقد رجح المصدر سقوط قتلي وجرحي من الحوثيين جراء الضربات الجوية.

وقد اقتصرت المعارك بين الطرفين في خلال الأيام الثلاثة السابقة على مناوشات محدودة بعد أن قامت القوات الحكومية بتحقيق مكاسب عسكرية, وقامت بإحكام حصارها على الحوثيين الذى قاموا بالتراجع إلي وسط المدينة.

وفى ميدي, ومن جهة اخري, فقد قام المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فى بيان قام بنشره عبر صفحته على موقع الفيسبوك أعلن فيه بان “قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي تحت قيادة المملكة العربية السعودية نجحت بالسيطرة على مواقع إستراتيجية منها التبه الخضراء وأبو القيادة ومنطقة الحوض بجنوب شرق ميدي”.

وقد قام المركز الإعلامي بالإشارة إلي أن المعارك قامت بالإسفار عن مقتل ٢٤ من مسلحي الحوثي وقوات صالح, هذا بالإضافة إلي أسر مسلح, وأوضح بان قوات الجيش قد غنمت العديد من الأسلح الخفيفة ولامتوسطة التى كانت بحوزة مسلحي الحوثي وقوات صالح “لافتا إلي أن قوات الجيش قامت بالإقتراب من إحكام السيطرة على مدينة ميدي.

هذا وقد تزامنت تلك التطورات مع زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي المقدشي لمواقع قوات الحيش فى جبهة ميدي, وقال المقدشي بان “تحقيق هذه الإنتصارت سوف تعمل على التعجيل من فرحة الشعب اليمني, وتدحر المشروع المدمر لطموحاته”.

وقد اقتصرت المعارك بين الطرفين فى خلال الأيام الثلاثة السابقة على مناوشات محدودة, وذلك بعدما قد قامت قوات الجيش الوطني بتحقيق مكاسب عسكرية وقامت بإحكام حصارها على الحوثيين الذى قاموا بالتراجع إلي وسط المدينة.

ويقوم الجيش اليمني بشن عملية عسكرية من السابع من شهر يناير/كانون الثاني المنصرم أطلق عليها اسم الرمح الذهبي, مستهدفا مواقع الحوثين وقوات صالح علي طول الساحل الغربي الذى يمتكد من عدن جنوبا إلي المخا فى محافظة تعز غربا, وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

وفى العاصمة صنعاء, قامت مقاتلات التحالف فى يوم السبت بشن غارات جوية على مواقع عسكرية يقوم الحوثيون وقوات صالح بالسيطرة عليها, وقد استهدفت معسكر الحفا فى شرق العاصمة, ومعسكر السواد والنهدين جنوبها.

ولم تتضح الخسائر التى قد خلفها القصف على الفور, بينما قامت المصادر فى اخبار اليمن اليوم بان انفجارات عنيفة قامت بهز العاصمة, وشوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد بشكل كثيف فوق المواقع المستهدفة.

وياتي ذلك, بينما قام الحوثيون بإطلاق صاروخ بالستي على تجمعات للجيش والمقاومة فى منطقة حريب التى تتبع لمحافظة مأرب فى شرقي صنعاء, ولم يقوم الحيش اليمني حتي الآن بإصدار أي تصريح حول استهداف قواته بهذه المنطقة.