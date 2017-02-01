اتمام مفاوضات النصر السعودي بالتعاقد مع المدرب “كارتيرون” المدرب السابق لفريق وادي دجلة المصري

2017 02 01

لقد نقلت اخر اخبار الرياضه اليوم الاربعاء 1 فبراير 2017 الاعلان الذي جاء بعد المؤتمر الصحفي لنادي النصر السعودي والذي تم فيه الكشف عن طريق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي تولى قيادة وتدريت نادي النصر السعودي على اعقاب استقاله زوران وانتقاله للعين الاماراتي , وتم الاتفاق خلال المؤتمر على أن مفاوضاته مع إدارة “نادي النصر العالمي” لم تكن للمره الاولى , وليست بجديده , فقد جاءت امتداد لمحادثات سابقه بين الفرنسي كارتيرون وبين ادارة النادي .

فقد تم الاعلان اخيرا في مساء يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري من قبل الحساب الرسمي لنادي النصر, باتمام التعاقد مع كارتيرون وهو المدرب السابق لفريق وادي دجلة المصري , تخليفا لرحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش , ولذي انتقل مؤخرا لتدريب فريق نادي العين الإماراتي , وعليها فقد نقلت الابخار الرياضيه السعوديه , انتقال وتثبيت المدرب الجديد إلى العاصمه الرياض بشكل رسمي مساء أمس الثلاثاء.

في حين كانت تقارير صحفية مختلفه قد نوهت إلى أن النصر دخل في تعاقدات للتفاوض مع كارتيرون الصيف الماضي , بيد ان الاداره التي يتحكم بها الأمير فيصل بن تركي , قد ارست نفسها باتجاها اخيرا الى المدرب السابق ماميتش زوران .

ولقد عبر كارتيرون في حديث صحفي قائلا فور وصوله الى الرياض :”المحادثات مع نادي النصر لم تطول لوقت اكثر , والسبب يعود الى وجود مفاوضات قديمة بيني وبينهم “.

ولقد اردف ايضا بقوله : “انني سعيد بتدريب نادي كبير وله سمعته بحجم نادي النصر، ولقد سعدت بالحفاوه والاستقبال الكبير الذي حظيت به من قبل جماهير الفريق وادراته فور وصولي “

ومن الجدير بالاشاره ان نادي النصر , يحتل حاليا المركز الرابع في بطولة دوري جميل بفارق ثمانيه نقاط عن فريق نادي الزعيم الهلال المتصدر , كما ولقد بلغ نهائي كأس ولي العهد في اخر مباراة جمعت بينه وبين الهلال , في ثمن نهائي كأس الملك وفاز بها ليتاهل للمباره النهائيه امام الاتحاد جده .