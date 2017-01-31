إطلاق بوابة حساب المواطن الالكترونية وإتاحة التسجيل فى البرنامج بحضور وزير العمل السعودي

2017 01 31

فاليوم الثلاثاء, قامت وزارة العمل والتمنية الإجتماعية بحضور الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص, بإطلاق البوابة الإلكترونية للتسجيل فى برنامج حساب المواطن وذلك سيكون من خلال هذا الرابط : www.ca.gov.sa.

وقد قام الدكتور الفيض بالمتابعة إلكتورنيا فى خلال زيارته لمقر مركز برنامج حساب المواطن, مرحلة الإطلاق وتلقي الإستفسارات من المواطنين والمواطنات حول البرنامج.

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ويتاح التسجيل فى هذا البرمامج على مدار ٢٤ ساعة يوميا, كما ان البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لكي يتم تسجيل بيانات المستفيدين فى هذا البرنامج.

ومعلوم بانه قد تم إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الإجتماعي فى برنامج حساب المواطن وبإمكان المسقطين من برنامج الضمان الإجتماعي بان يقوموا بالتسجيل فى برنامج حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الجديد فى حال إنطباق جميع شروط البرنامج عليهم.

وبرنامج حساب المواطن يعد من اهم الادوات لتمكين عملية التحول الإقتصادي فى المملكة العربية السعودية, وذلك فى إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني, بتطوير العمل الحكومي, وتأتسيس البنية التحتية اللازمة, لكي يتم تحقيق”رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠”, وإستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.