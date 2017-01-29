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إشتباكات عنيفة بشرق أوكرانيا تتسبب فى مصرع خمسة أشخاص

آخر تحديث : الأحد 29 يناير 2017 - 10:11 مساءً
2017 01 29
2017 01 29
إشتباكات عنيفة بشرق أوكرانيا تتسبب فى مصرع خمسة أشخاص

فاليوم تم مقتل أربعة من عناصر القوات الأوكرانية ومتمرد فى تجدد القتال بين القوات الأوكرانية والمتمردين الإنفصاليين الذين يتم دعمهم من روسيا اليوم (الأحد), وكان ذلك فى أكثر الإشبتاكات دموية فى شرق أوكرانيا منذ عدة أسابيع.

وفى تصريحات للجيس الاوكراني على موقع الفيسبوك, قال بأن أربعة جنودة أوكرانيين تم مقتلهم وإصابة خمسة فى أثناء معركة للسيطرة على بلدة إفديفكا الصناعية الرئيسية.

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وجدير بالإشارة, بإنه فى الأشهر الأخيرة, قد شهدت هذه البلدة التى تقوم القوات الأوكرانية بالسيطرة عليها والتى تقترب من دونيستك التى أعلنها المتمردون “عاصمة”لهم, أعنف الإشتباكات فى الحرب المستمرة منذ ٣٣ شهرا.

ومن جهته, فقد قام الناطق بإسم المتمردين بالتصريح بان أحد عناصرهم لقي حتفه وأصيف آخر بجروح, وياتي ذلك على رغم وقف إطلاق النار الذى أعلن فى شهر ديسمبر/كانون الأول, وقد تم مقتل حوالي ١٠ آلا شخص منذ بدء التمرد الموالي لروسيا فى عام ٢٠١٤ فى شرق أوكرانيا.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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