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إدانة مملكة البحرين لهجوم الفرقاطة السعودية فى اليمن

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 6:50 مساءً
2017 01 31
2017 01 31
إدانة مملكة البحرين لهجوم الفرقاطة السعودية فى اليمن

قامت الممكلة البحرينية بإدانه وإستنكار الهجوم الإرهابي الغادر الذى قام بإستهداف الفرقاطة السعودية فى أثناء قيامها بدورية مراقبة بغرب ميناء الحديدة فى الجمهورية اليمنية, مما قد أسفر عن إستشهاد وإصابة عدد من أفرد طاقم هذه السفينة.

حيثت أعربت مملكة البحرين عن خالص التعازي لجميع اهالي وذوي الشهيدين وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصبين جراء هذا العمل الإرهابي الإجرامي الذى يعمل علي توضيح إصرار الجماعات الميشيلية الإنقلابية فى اليمن بعرقله جميع الجهود التى ترمي وتهدف إلي التوصل لحل سياسي وتهديد حرية الملاحة الدولية, وأيضا بمنع المساعدات الإنسانية المخصصة لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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وقامت المملكة البحرينية بالتشديد على تضمانها التام والكلي وتأييدها المطلق للملكة العربية السعودية فى جهودها والمساعي التى تقوم بها للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة الإرهاب باشكاله جميعها, مؤكدا على إلتزامها بالمشاركة فى التحالف العربي لكي يتم دعم الشرعية فى الدولة اليمنية إلي أن يعود إليها الأمن والسلم, وأن تتمكن الحكومة اليمنية من الإضطلاه بمهامها, مما يؤدي إلي التوصل لحل سلمي وفقا للمبادرة الخليجية وأليتها التفيذيه, ومخرجات الحوار الوطني, وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

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احمد نصر من محافظة القليوبية ، متخرج حاصل على بكالوريوس اعلام قسم صحافة من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز ،ابلغ من العمر 27 عاماً ، اعمل محرر أخبار فى جريدة كابتن نيوز.

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