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أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

آخر تحديث : الثلاثاء 31 يناير 2017 - 1:22 صباحًا
2017 01 31
2017 01 31
أهم خطوات الالتحاق في برنامج حساب المواطن والاعلان عن بدء التسجيل يوم الاربعاء المقبل 1 فبراير

لتتواصل الاخبار السعوديه المحلية في البروز , وعلى راسها اخبار وزارة العمل وتضمين حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي مع صرف البدلات , من خلال الموقع الالكتروني الجديد الذي تم حفظ فيه كافة الاسماء والحسابات , في نظام حساب المواطن , والذي تم الاعلان عن بدء التوثيق والتسجيل فيه مع تاريخ يوم الاربعاء المقبل 4 جمادي الاول 1438 .

وعلى اثر انتشار الامر بين فئات مستفيدي المان الاجتماعي , فقد تم تنزيل فيديو خاص يقوم بتويح كيفية اتمام التسجيل والتوثيق عبر حساب المواطن , في ثلاث دقائق عرض للفيديو , باسم طرق تويح الدخول والتسجيل في برنامج حساب المواطن 2017 , والتعرف على عملية التسجيل فيه .

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ومنها فقد تم نشر الخبر والتويحات المدرجه في هذا الفيديو على الجميع , ومايخص قطاع واسع من المستفيدين والافراد والاسر الموثقه اسمائهم في المان الاجتماعي , وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر – فيس بوك ”

وعليها فقد وضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقطع الفيديو , وشرح كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن , الذي من المقرر ان يتم تدشينه بعد غد اي يوم الاربعاء , حيث انه يستعرض جميع الخطوات الرئيسية التي يتعرف المستخدم من خلالها الى مايتوجب على المواطن عمله في هذا النظام , واتمام عمليات التسجيل عبر البوابة الخاصة ببرنامج حساب المواطن .

ولقد اهتمت الوزاره من جانبها على بيان توضيحات الفيديو بكل الخطوات المعروه فيه , وذلك عبر الموقع والعمل على عمل الحساب، تماشيا مع الدخول على البوابة الخاصة ببوابة حساب المواطن , وتخطيا منها الى تعبئة البيانات الأساسية التي يتم طلبها ، مع ضرورة توثيق صحة تلك البيانات من خلال رسالة نصية تصل إلى جوال المواطن الذي يقوم باستهداف التسجيل، والعمل على استكماله في عملية التسجيل المطلوبه من كافة المستفيدين في المان الاجتماعي .

كما ولقد تضمنت طريقة التسجيل مراحل وخطوات بلغت سبعة خطوات رئيسية وجاء ترتيبها كالتالي :

الدخول الى بيانات عامة، وتسجيل بيانات العنوان، واظهار بيانات التابعين، والعمل على الإفصاح عن الدخل، وتوثيق بيانات العقارات، وتعريف بيانات الحساب المصرفي، واخذ الخطوة الأخيرة بهدف المراجعة.

وعلى اثرها فسوف يتم البدء في استقبال كافه طلبات تسجيل المواطنين وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج ” حساب المواطن ” حيث انه يقوم رب الأسرة بالتقدم بطلب التسجيل والعمل على ايجاد البيانات والمستندات اللازمة بغرض الحصول على البدل لكل فئه على حده ” بحسب المرتب الاساسي ” وسوف تتم إضافة جميع مستفيدي برنامج المعاشات الضمانية بشكل تلقائي .

فيما ورد في جديد الاخبر بهذا الشان , اتمام تحديد تاريخ 4 جمادى الأولى من العام الحالي , وهو ماكون متوافقا ميلاديا مع يوم 1 شباط (فبراير) 2017، واخذ موعد لعملية بدء التسجيل في حساب المواطن من موقع البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الامر .

ومن الجدير ذكره ان الهدف من برنامج حساب المواطن إلى وصول الدعم النقدي الذي سيعم جميع المستفيدين بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في السعودية , والذي تم صرف البدل على اثره لجميع المستحقين قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه والكهرباء .

وهو الامر الذي سعى في التحذير منه المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل من حسابات تقول أنها يمكنها ان تقدم مساعده على التسجيل في برنامج حساب المواطن شرط وجود رسوم رمزية .

وعليها فقد كتب ابا الخيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر: ” لقد بدأت تنشط حسابات تدعي بأنها تسهم بالمساعده في التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابه , وذلك بعد دفع رسوم رمزية , فالرجاء التقصي واخذ الحيطه والحذر منها , وعدم الوثوق والتعامل معها ”

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حنين احمد من محافظة الشرقية - المملكة العربية السعودية - السن 30 عام حاصلة على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون أعمل كمحررة فى كابتن نيوز.

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