أخبار وموعد مباراة مصر وبوركينا فاسو فى نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية في الجابون

2017 01 30

في اخر اخبار استعداد لاعبين منتخب مصر قبل اقتراب موعد لقاءهم مع منتخب بوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم امم افريقيا , فقد جاءت الامال مخيبه لمنتخب المغرب وجمهوره العريق بعد رؤية خسارة منتخب الأسود في دور نصف نهائي أمم أفريقيا وفوز مصر وتخطي المرحله الماضيه في التصفيات , فقد جاء بعدالخسارة أمام منتخب مصر شعور بتحطم الامال , وذلك بتسديدة هدف الفوز بركلة اللاعب المصري كهربا , في المواجهه اليت جمعت بينهما في البطولة المقامة في الجابون.

فيما قد كان الجمهور المغربي يحمل على هذا الجيل بهدف التأهل إلى دور نصف النهائي، بيد ان الطموح كان كبيرا وقد ذهب أدراج الرياح.

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وعليها فقد خيمت حاله من الحزن و الحسرة في الشارع الكوروي المغربي بعد الخروج من التصفيات , بالخصوص وان الطريقة التي انهزم بها وحوش المغرب , جاءت بعدما سجل منتخب مصر هدف الفوز في وقت قاتل من المباراة , فقد كان في الدقائق الاخيره بركله ركنيه .

وعبرت هذه الحسرة في قلوب جماهير المغرب ولاعبيه , بشكل مشاعر مختلطة مابين الارتياح لعدة أسباب والشعور بالخساره , وكان أبرزها المستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة بيم المغرب ومصر , فقد كان اداء عالميا , كما ان خطة اللعب ايضا خاضها اللاعبون في المنتخب المغربي بشراسه بدت جليه في المواجهه اما لاعبين مصر .

وعليها فان منتخب الفراعنه يستعد الان لخوض المواجهه القادمه بعد نيله الفوز العارم من المنتخب المغربي يوم امس الاحد 29 يناير , حيث جاء هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقائق الاخيره من زمن المباراه وحقق الحلم بعبور المصري الى الدوري النصف نهائي في تصفيات كاس العالم – امم افريقيا , ومنها فهو يستعد لخوض المباراه المقبله التي ستجمعه مع بوركينا فاسو ضمن منافسات نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية بالجابون .

والتي من المقرر لها ان تكون في تاريخ يوم الاربعاء اليوم الاول من شهر فبراير للعام 2017 , وعنها نوافيكم بتوقيت المباراه كالتالي ..

من المقرر اقامة ماتش مصر وبوركينا فاسو في نصف النهائي لامم افريقيا بالجابون على ارض ملعب دانجوندجي بتاريخ 1/2/2017

عند الساعه الـ 21:00 بتوقيت مصر

عند الساعه الـ 19:00 بتوقيت جرينتش

وسوف يتم نقل اللقاء حصريا عبر شبكة محطات بي ان القطريه الرياضيه في التاريخ المذكور اعلاه .